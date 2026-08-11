অশ্লেষা নক্ষত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির মহা গোচর! ৪ রাশির ভাগ্য খুলবে, আসবে অলৌকিক সাফল্য
বুধের এই বিশেষ নক্ষত্রে বৃহস্পতির প্রবেশ বেশ কিছু রাশির জন্য সামান্য মানসিক বা শারীরিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলেও, বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের সুবর্ণ দুয়ার খুলে দেবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে দেবগুরু বৃহস্পতিকে ভাগ্য, সমৃদ্ধি, জ্ঞান, সন্তান এবং আর্থিক বৃদ্ধির প্রধান কারক গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্যোতিষীয় গণনা অনুযায়ী, বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের পাশাপাশি নক্ষত্র পরিবর্তনও প্রতিটি মানুষের জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। আগামী ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ভাগ্যবিধাতা বৃহস্পতি বুধ গ্রহের অধিপত্যযুক্ত 'অশ্লেষা' নক্ষত্রে (Ashlesha Nakshatra) গোচর বা প্রবেশ করতে চলেছেন।
বুধের এই বিশেষ নক্ষত্রে বৃহস্পতির প্রবেশ বেশ কিছু রাশির জন্য সামান্য মানসিক বা শারীরিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলেও, বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের সুবর্ণ দুয়ার খুলে দেবে। এই গোচরের শুভ প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন দিগন্ত এবং আটকে থাকা বিপুল অর্থ ফেরত পাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। যে ৪টি রাশির ওপর দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হতে চলেছে, জেনে নিন।
অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির প্রবেশ: বাম্পার সুবিধা পাবে যে ৪টি রাশি
ক) বৃষ রাশি (Taurus):
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অশ্লেষা নক্ষত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির এই পরিবর্তন দারুণ ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।
- পেশাগত ও অর্থনৈতিক লাভ: আপনি যদি এতদিন ধরে চাকরিতে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির অপেক্ষায় থাকেন, তবে এই সময় শুভ খবর মিলবে। নতুন চাকরির সন্ধানে থাকা যুবকদের ভালো সংস্থায় যোগদানের সুযোগ আসবে। ব্যবসায় নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য এটি সেরা সময়।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবন: পরিবারে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ঝামেলা দূর হয়ে শান্তি ফিরবে এবং সমাজে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini):
মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ স্বয়ং বুধ, আর বৃহস্পতি দেব বুধেরই অশ্লেষা নক্ষত্রে অবস্থান করছেন। ফলে এই গোচর মিথুন রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত প্রভাবশালী এক শুভ যোগ তৈরি করছে।
- আর্থিক উন্নতি ও মান-সম্মান: আয়ের নতুন নতুন রাস্তা উন্মুক্ত হবে। শেয়ার বাজার বা জমিতে কোনো পুরোনো বিনিয়োগ থাকলে সেখান থেকে মোটা অংকের লাভ অর্জিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রশংসা করবেন সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
- শিক্ষার্থীদের সাফল্য: প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন।
গ) কর্কট রাশি (Cancer):
কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি উচ্চস্থ (Exalted) বলে গণ্য হয়। কর্কট রাশিতে থেকেই বুধের নক্ষত্র অশ্লেষায় প্রবেশ করায় এই রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তুঙ্গে থাকবে।
- আটকে থাকা কাজ ও অর্থলাভ: দীর্ঘদিন ধরে আইনি বা প্রশাসনিক কাজে আটকে থাকা বিষয়গুলো এখন দ্রুত গতিতে মিটে যাবে। যৌথ ব্যবসা বা নতুন কোনো ভেঞ্চার শুরু করলে তা থেকে আকস্মিক ধনলাভের (Sudden Wealth) যোগ রয়েছে।
- দাম্পত্য সুখ: জীবনসঙ্গীর সঙ্গে বোঝাপড়া চমৎকার হবে এবং তাঁর সহায়তায় আর্থিক দিক মজবুত হবে।
ঘ) তুলা রাশি (Libra):
তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অশ্লেষা নক্ষত্রে বৃহস্পতির গোচর সবক্ষেত্রে ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন এনে দেবে।
- বিদেশ সফর ও ক্যারিয়ারের পরিবর্তন: কর্মসূত্রে বিদেশ যাত্রা বা দূরপাল্লার ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আর্থিক লাভ ডেকে আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাঁধে নতুন বড় দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে, যা আপনার পেশাগত জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।
- পারিবারিক কল্যাণ: পরিবারে কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক কাজ আয়োজিত হতে পারে এবং পুরোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।
বৃহস্পতির শুভ প্রভাবকে বহুগুণ বাড়াতে সহজ কিছু জ্যোতিষীয় উপায়
- শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা: প্রতিদিন সকালে বা প্রতি বৃহস্পতিবার ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজার্চনা করুন এবং 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন।
- হলুদ রঙের জিনিস দান: বৃহস্পতিবার কোনো দরিদ্র বা অভাবী মানুষকে হলুদ বস্ত্র, ছোলার ডাল, হলুদ ফল বা গুড় দান করা শাস্ত্রমতে অত্যন্ত শুভ।
- কপালে তিলক ধারণ: প্রতিদিন স্নানের পর কপালে বা নাভিতে সামান্য কেশর বা হলুদের তিলক লাগালে বৃহস্পতি গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি পায়।
অশ্লেষা নক্ষত্রে দেবগুরু বৃহস্পতির এই গোচর সংশ্লিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের অর্থনৈতিক ও পেশাগত জীবনের অন্ধকার দূর করে সাফল্যের এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। সঠিক সুযোগের সৎব্যবহার করলে জীবনে দীর্ঘমেয়াদী উন্নতি অর্জিত হবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More