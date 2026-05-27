Jyestha purnima 2026: জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০২৬ সালে কোন তারিখে পড়ছে? স্নান ও দানের শুভ সময় দেখে নিন

Jyestha purnima 2026: জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ২০২৬ সালে কোন তারিখে পড়ছে? স্নান ও দানের শুভ সময় দেখে নিন
চলছে জৈষ্ঠ মাস। ২০২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি কবে, তা নিয়ে রয়েছে কৌতূহল। কিছু দিন আগেই গিয়েছে অমাবস্যা তিথি। এবার প্রশ্ন এই কবে রয়েছে পূর্ণিমা তিথি। আসন্ন সময়, আর কিছুদিন পরই রয়েছে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি। দেখা যাক, এই পূর্ণিমা তিথি কত তারিখে পড়ছে।
৩০ মে, ২০২৬ বেলা থেকে শুরু হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার তিথি। সেদিন বেলা ১১ টা ৫৭ মিনিট থেকে পড়ছে তিথি। ৩১ মে দুপুর ২ টো ১৪ মিনিটে তিথি শেষ হচ্ছে। জ্য়ৈষ্ঠ পূর্ণিমার তিথি ৩০ মে পড়েছে। দিনটি শনিবার। পূর্ণিমার স্নান ও দানের তিথি ৩১ মে, ২০২৬ সালে রবিবার ভোরবেলা পড়েছে। এই পূর্ণিমার দিনের চন্দ্রোদয় ২০২৬ সালের সন্ধ্যা ৭ টা ৩৬ মিনিটে। ব্রহ্ম মুহূর্ত পড়ছে ভোর ৪ টে ২ মিনিট থেকে ৪ টে ৪৩ মিনিট পর্যন্ত। বিজয় মুহূর্ত দুপুর ২ টো ২৭ মিনিট থেকে দুপুর ৩ টে ৩৭ মিনিট পর্যন্ত। গোধূলি মুহূর্ত ভোর ৬ টা ৩৮ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭ টা ০১ মিনিট পর্যন্ত। নিশিত মুহূর্ত সন্ধ্যা ৭ টা ১৩ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭ টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।
৩০ মে পড়ছে পূর্ণিমা। সেদিন রবি যোগ রয়েছে ভোর ৫ টা ২৪ মিনিট থেকে। আর তা চলবে দুপুর ১ টা ২০ মিনিট পর্যন্ত। এর সঙ্গেই অনুরাধা নক্ষত্র ৩০ মে দুপুর ১ টা ২০ মিনিট থেকে ৩১ মে সন্ধ্যা ৪ টে ১১ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। উল্লেখ্য, এই সময় অনেকেই ভগবান বিষ্ণুর পুজো করে থাকেন। বহু বাড়িতেই এই পূর্ণিমা তিথিতে পুজো করা হয় সত্যনারায়ণ দেবের। এই সময়কালে অনেকেই বহ৮ু শুভ কাজ করে থাকেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
