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প্রচণ্ড বিরল ও খুব শুভ! চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে আসছে কালাত্মক যোগ! সঙ্গে আসছে ৪ রাশির দারুণ সময়

১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে গঠিত হতে চলেছে এই শক্তিশালী কালাত্মক যোগ। জ্যোতিষীদের মতে, এই শুভ রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখের দিন ফিরিয়ে আনবে।

Published on: Sep 11, 2026, 13:20:23 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মন ও আবেগের কারক গ্রহ চন্দ্রদেব এবং সৌন্দর্য, ধন, শিল্প ও বৈভবের কারক গ্রহ শুক্রদেবের মিলনকে অত্যন্ত শুভ ও চমৎকার বলে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী, শুভ গ্রহ চন্দ্র এবং শুক্র যখন কোনো নির্দিষ্ট রাশিতে একত্রে সহাবস্থান করেন, তখন মহাকাশে জন্ম নেয় অত্যন্ত বিরল ও শুভ ‘কালাত্মক যোগ’ (Kalatmak Yog)। এই রাজযোগ জাতকের জীবনের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, মনস্তাত্ত্বিক শান্তি এবং আর্থিক সচ্ছলতার ওপর অত্যন্ত গভীর ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রচণ্ড বিরল ও খুব শুভ! চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে আসছে কালাত্মক যোগ
প্রচণ্ড বিরল ও খুব শুভ! চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে আসছে কালাত্মক যোগ

বৈদিক পঞ্জিকা ও গণনা অনুযায়ী, আগামী ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে গঠিত হতে চলেছে এই শক্তিশালী কালাত্মক যোগ। জ্যোতিষীদের মতে, এই শুভ রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখের দিন ফিরিয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত আর্থিক সমস্যার সমাধান, কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি, নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ এবং হঠাৎ বিপুল অর্থলাভের সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হবে। ১১ অক্টোবরের এই অলৌকিক কলাত্মক যোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র-শুক্রের 'কালাত্মক যোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে চন্দ্র ও শুক্রের সংযোগ মানবজীবনের মান ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে:

  • মানসিক শান্তি ও সৃজনশীলতার বিকাশ: চন্দ্র মনের স্থায়িত্ব জোগায় এবং শুক্র সৌন্দর্যের বার্তা দেয়। এই দুই গ্রহের মেলবন্ধনে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সৃজনশীল কাজে অভাবনীয় সাফল্য মেলে।
  • আর্ট, বাণিজ্য ও প্রমোশনে গতি: মিডিয়া, ফ্যাশন, বিনোদন জগত, আর্কিটেকচার, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ ও সম্মান অর্জন করেন।

কালাত্মক যোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই কলাত্মক যোগ পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। বিবাহিত জীবনে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে গিয়ে মাধুর্য ফিরবে। যৌথ ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লাভজনক চুক্তিতে সই করতে পারেন। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি পাবেন, যার ফলে প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ আসতে পারে।

খ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের আর্থিক দিক থেকে এই সময়টি অত্যন্ত মজবুত হতে চলেছে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস খুলে যেতে পারে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা নতুন বাহন কেনার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নেবে। ব্যবসার ঝুলিতে নতুন বড় ক্লায়েন্ট আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির লগ্ন বা প্রথম ভাবে শুক্রের সাথে চন্দ্রের যুতি তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের ব্যক্তিত্বে বিশেষ আকর্ষণ ও তেজ এনে দেবে। সমাজে মান-সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা বাধা দূর হবে এবং বকেয়া টাকা আচমকা ফেরত পেতে পারেন। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যভাব বা নবম ভাবে গঠিত এই যোগ কেরিয়ারে নতুন আশা নিয়ে আসছে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকায় সমস্ত কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। কর্মসূত্রে ভ্রমণের সুযোগ মিলতে পারে, যা ভবিষ্যতে আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা শুভ খবর পেতে পারেন।

কলাত্মক যোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

এই অলৌকিক রাজযোগের পূর্ণ সুফল পেতে এবং চন্দ্র-শুক্র গ্রহের শুভ শক্তি বৃদ্ধি করতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শিবের আরাধনা ও ক্ষীর অর্পণ: প্রতি সোমবার ও শুক্রবারে মহাদেব শিবের আরাধনা করুন এবং শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ বা চালের ক্ষীর ভোগ নিবেদন করুন।
  • মা লক্ষ্মীর পুজো: শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে পদ্মফুল বা সাদা মিষ্টি ভোগ দিন।
  • দান-ধ্যান: অসচ্ছল মানুষদের চাল, চিনি, দুধ বা সাদা বস্ত্র দান করলে চন্দ্র ও শুক্রের শুভ শক্তি বহুগুণ বাড়ে।

১১ অক্টোবর ২০২৬-এ চন্দ্র ও শুক্রের যুতিতে গঠিত ‘কলাত্মক যোগ’ মেষ, কন্যা, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে উচ্চ প্রগতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মদক্ষতার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/প্রচণ্ড বিরল ও খুব শুভ! চন্দ্র ও শুক্রের বিশেষ যুতিতে আসছে কালাত্মক যোগ! সঙ্গে আসছে ৪ রাশির দারুণ সময়

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