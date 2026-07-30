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    কেতু-সূর্যের যুতি আসছে আগস্টে! লাভের ফোয়ারা একগুচ্ছ রাশিতে

    রাহু যখন শ্রাবণে একদিকে যাচ্ছেন, তখন কেতু পিছিয়ে নেই। সূর্য এবং কেতুর সংমিশ্রণ অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল এবং খারাপ সংমিশ্রণও তৈরি করছে। 

    Published on: Jul 30, 2026, 15:01:09 IST
    By Sritama Mitra
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    সূর্য ১৭ আগস্ট সিংহ রাশিতে আসছে। সূর্যের এই ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল যোগ নিয়ে আসছে। তবে এবার সিংহ রাশিতে কেতুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সূর্য। কেতু ইতিমধ্যে সিংহ রাশিতে বসে আছেন। কারণ সিংহ রাশি সূর্যের রাশি এবং যদি সূর্য তাদের রাশিচক্রে আসে তবে তাদের অবস্থান খুব ভাল হবে, তবে অধরা গ্রহ কেতুর কারণে আপনাকে গ্রহণ যোগ সহ অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

    সূর্য রাশিচক্র পরিবর্তন করবে, বৃষ রাশি থেকে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে, এই 4 টি রাশির চিহ্ন 15 জুন থেকে ভাল দিন শুরু করতে পারে
    সূর্য রাশিচক্র পরিবর্তন করবে, বৃষ রাশি থেকে মিথুন রাশিতে প্রবেশ করবে, এই 4 টি রাশির চিহ্ন 15 জুন থেকে ভাল দিন শুরু করতে পারে

    সূর্য ও কেতুর সংমিশ্রণে কী ঘটে?

    সূর্য এবং কেতুর সংমিশ্রণে ভাল এবং খারাপ উভয় প্রভাব দেখা যায়। একদিকে, আপনি যদি সূর্যকে বুঝতে পারেন, তবে সূর্যকে আত্মবিশ্বাসের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পিতা, সরকারী সুবিধা এবং কেতুকে বিচ্ছেদ এবং মোক্ষের উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন এই দুজন একত্রিত হয়।আপনি আধ্যাত্মিকতার দিকে কিছুটা এগিয়ে যান। এই জোট সরকারী খাতে একটি সুবিধা দেয়। ব্যক্তির সৃজনশীলতা খুব দ্রুত হয়ে ওঠে।

    মেষ রাশির জন্য সূর্য এবং কেতুর সংমিশ্রণ আরও সাহস আনবে। আপনার হঠাৎ লাভ হতে পারে। আপনি আপনার বাবার কাছ থেকেও উপকৃত হতে পারেন।

    মিথুন রাশির ভাগ্যের সহায়তায় ক্যারিয়ারে নতুন সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    যদি কেতু এবং সূর্য উভয়ই সিংহ রাশিতে থাকেন তবে সিংহ রাশির জাতকরা ভ্রমণে যেতে পারেন, আপনি বিশেষ কারও সাথে দেখা করবেন। টাকাকড়ি, চাকরির দিক থেকে কোনও টেনশন থাকবে না।

    তুলা রাশির মানুষের জন্য, ব্যক্তিগত জীবন এবং অর্থ জীবন উভয় ক্ষেত্রেই ভাল সংমিশ্রণ রয়েছে। আপনার ব্যবসা ভাল এবং আপনি ব্যবসার জন্য দেশের বাইরেও যেতে পারেন।

    বৃশ্চিক এবং ধনু রাশির রাশির জন্য চাকরি এবং অর্থের পরিস্থিতিও ভাল। আপাতত, আপনি মানসিকভাবে ভাল থাকবেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/কেতু-সূর্যের যুতি আসছে আগস্টে! লাভের ফোয়ারা একগুচ্ছ রাশিতে

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