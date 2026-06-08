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    Astrology: কেতু, শুক্র যাচ্ছেন সিংহ রাশিতে! বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিকে কী প্রভাব? রইল জ্যোতিষমত

    এই মুহুর্তে, শুক্র এবং বৃহস্পতির সংমিশ্রণ রয়ে গেছে, যা অনেক রাশিচক্রের জন্য ভাল, তবে এখন আগামী মাসে সিংহ রাশিতে শুক্র এবং কেতুর সংমিশ্রণ তৈরি হবে, যা অনেক রাশির জন্য সমস্যা নিয়ে আসবে। 

    Published on: Jun 08, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
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    শুক্র এবং কেতু যখন একসাথে থাকেন, তখন আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা আসতে শুরু করে। সম্পদ, সমৃদ্ধি এবং সুখের উপাদান হিসাবে বিবেচিত শুক্র গ্রহ যদি কেতুর সাথে যুক্ত থাকে, তবে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যাগুলি সামনে আসতে শুরু করে। জিনিসগুলি বেশ খারাপ হতে শুরু করে। কেতু একটি ছায়া গ্রহ। একদিকে, শুক্র আপনাকে ভাল ভালবাসা, ভাগ্য এবং সমস্ত বৈষয়িক আরাম দেবে, তবে কেতু আপনার জন্য সমস্যা তৈরি করবে।

    কেতু এবং শুক্রের সংমিশ্রণ আপনার জন্য কী পরিবর্তন আনবে, যার জন্য রাশিচক্র ভাগ্যবান নয়
    কেতু এবং শুক্রের সংমিশ্রণ আপনার জন্য কী পরিবর্তন আনবে, যার জন্য রাশিচক্র ভাগ্যবান নয়

    প্রসঙ্গত, কেতুর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব আপনার বৈবাহিক জীবনে পড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হবে। যখন কেতু এবং শুক্র একসাথে আসে, তখন আপনার জীবনে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে সমস্যা হয়, অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ যোগ করতে আপনার সমস্যা হয়। মিষ্টি পানীয় নিয়েও আপনার সমস্যা রয়েছে। আপনাকে শারীরিক চাপের মুখোমুখি হতে হতে পারে এবং এর কারণে আপনি অনেক রোগে বেষ্টিত রয়েছেন।

    কেতু ইতিমধ্যেই সিংহ রাশিতে রয়েছেন, এবং এখন শুক্রও সিংহ রাশিতে গোচর করছেন। শুক্র ৪ঠা জুলাই এই রাশিতে প্রবেশ করবে। এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণ উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে। সিংহ রাশিতে সাড়ে সাতির কারণে আপনাকে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে, এবং কিছু ক্ষেত্রে আপনি হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন, কারণ কেতু বিভ্রান্তি নিয়ে আসে।

    বৃষ

    বৃষ রাশির লোকদের জন্য কিছুটা খারাপ বলা যেতে পারে, আপনার জন্য মানসিক উত্তেজনা কিছুটা বাড়তে পারে, যদি সম্ভব হয় তবে এই সময়ে অর্থ সাশ্রয় করুন। এটি আপনাকে আরও চাহিদা পূরণ করার অনুমতি দেবে। এই সময়ে আপনি জীবনে অনেক ধরনের উত্থান-পতন দেখতে পাবেন।

    সিংহ

    এই সময়টি সিংহ রাশির লোকদের জন্য ভাল বলা যাবে না, এই সময়ে আপনার স্বভাব কিছুটা আলাদা হবে। কোনো ধরনের বিতর্কে জড়াতে হবে না। কোনো ধরনের ঝগড়া হলে ভুল কিছু না বলার চেষ্টা করুন, ধৈর্য ধরুন। আপনার একটি ভুল সিদ্ধান্ত আপনার জন্য সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

    বৃশ্চিক

    এই রাশির লোকদের জন্যও সময়টি ভাল বলা হবে না। এই সময়ে ব্যক্তিগত বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে এবং আপনি বুঝতে পারবেন না কী করতে হবে। এই সময়ে, আপনি একটি দ্বিধায় থাকবেন যে আপনি যদি এটি করেন তবে এটি ঘটবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Astrology: কেতু, শুক্র যাচ্ছেন সিংহ রাশিতে! বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিকে কী প্রভাব? রইল জ্যোতিষমত

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