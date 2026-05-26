Astro Prediction: ২৯ মে থেকে এই ৫ রাশির জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন আসতে পারে! খেলা ঘোরাবেন কেতু
কেতু নক্ষত্র পদ গোচরের জেরে বহু রাশির ভাগ্যে পরিবর্তন আসতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, কেতুকে একটি খুব প্রভাবশালী এবং অধরা গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেতুকে হৃদয়, বিবেক এবং আকস্মিক ঘটনাগুলির প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কেতু বর্তমানে মাঘ নক্ষত্রের ট্রানজিটে রয়েছে এবং ২৯ শে মে ২০২৬ এ মাঘ নক্ষত্রের তৃতীয় পর্যায়ে চলবে এবং ১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত এই অবস্থানে থাকবে।
কেতু নক্ষত্র পদ ট্রানজিট অনেক রাশিচক্রের জীবনে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন আনবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে, কেতুকে একটি অশুভ গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তবে এটি সর্বদা খারাপ ফলাফল দেয় না। এই কারণেই কেতুর নক্ষত্রপুঞ্জের ট্রানজিট কিছু রাশিচক্রের আর্থিক সমস্যাগুলি দূর করবে এবং কাজের বাধা থেকে মুক্তি পাবে। জেনে নিন কেতু নক্ষত্র পদ ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্রের উপকার হবে-
মেষ রাশি- মেষ রাশির লোকদের জন্য, কেতুর মাঘ নক্ষত্রের চলাচল খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনি ব্যবসায় প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। আপনার বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ বড় দায়িত্ব আসতে পারে। তবে এই সময়ে, আপনাকে আপনার ব্যয়ের উপর নজর রাখতে হবে।
মিথুন - কেতু ট্রানজিট মিথুন রাশির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল থাকবে। দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের কারণে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। সম্পর্কের উন্নতি হবে।
সিংহ - সিংহ রাশির জন্য কেতু ট্রানজিট সুখ এবং সমৃদ্ধির উত্স হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এ সময় কেতুর প্রভাবে জমি, ভবন ও যানবাহনের সুখ পেতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভাগ্যক্রমে, আপনার আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন করা যেতে পারে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা রাশি - তুলা রাশির লোকদের জন্য, কেতু ট্রানজিট আর্থিক পরিকল্পনায় সাফল্য আনবে। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা উচিত। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। আপনি পরিবারের দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়তে পারে।
ধনু রাশি - কেতু ট্রানজিট ধনু রাশির জন্য মনোরম হবে। এই সময়ে, আপনার কাজের বাধাগুলি শেষ হবে। চাকুরীজীবীরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আটকে থাকা তহবিলগুলি ফেরত দেওয়া যেতে পারে, আর্থিক স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আপনি আপনার পছন্দের ভ্রমণে যেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।