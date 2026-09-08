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সিংহ রাশিতে কেতুর গোচর! আগামী ৯০ দিন কপাল খুলবে ৪ রাশির, টাকা লাভ হবে, কেরিয়ারেও হবে উন্নতি

কেতুদেব এই মুহূর্তে অগ্নি তত্ত্বের রাশি সিংহতে অবস্থান করছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, আগামী ৯০ দিন সিংহ রাশিতে কেতুর এই অবস্থান নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ, ফলদায়ক এবং লাভজনক প্রমাণিত হতে চলেছে।

Published on: Sep 8, 2026, 13:18:03 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে কেতুকে একটি ছায়া গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা মুক্তি, আধ্যাত্মিকতা, মোক্ষ, প্রজ্ঞা, গবেষণা এবং আচমকা ঘটা পরিবর্তনের প্রধান কারক। রাহুর মতো কেতুও সর্বদা উল্টো বা বক্রী গতিতে সঞ্চার করে। গ্রহমণ্ডলীর অন্যতম রহস্যময় ও শক্তিশালী গ্রহ কেতু যখন তার রাশি পরিবর্তন করে, তখন মানবজীবনের মনস্তত্ত্ব, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অর্থনৈতিক গতিপথের ওপর এক বিশাল ও গভীর প্রভাব ফেলে।

সিংহ রাশিতে কেতুর গোচর! আগামী ৯০ দিন কপাল খুলবে ৪ রাশির
সিংহ রাশিতে কেতুর গোচর! আগামী ৯০ দিন কপাল খুলবে ৪ রাশির

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, কেতুদেব এই মুহূর্তে অগ্নি তত্ত্বের রাশি সিংহতে অবস্থান করছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুযায়ী, আগামী ৯০ দিন সিংহ রাশিতে কেতুর এই অবস্থান নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ, ফলদায়ক এবং লাভজনক প্রমাণিত হতে চলেছে। এই সময়কালে অপ্রত্যাশিত আয়ের উৎস খুলে যাওয়া, কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের থমকে থাকা প্রজেক্ট পুনরায় চালু হওয়া এবং আধ্যাত্মিক বা গবেষণামূলক কাজে বিশ্বমানের সাফল্য পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী তিন মাস বা ৯০ দিনে কেতুদেবের বিশেষ প্রভাবে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সিংহ রাশিতে কেতু গোচরের বিশেষ তাৎপর্য

জ্যোতিষশাস্ত্রে সিংহ রাশি হলো গ্রহরাজ সূর্যের স্বরাশি। সূর্যের শক্তিতে কেতুর অবস্থান জাতকের জীবনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত শুভ পরিবর্তনের সূচনা করে:

  • তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা: কেতুর প্রভাবে জাতকের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা ইনটুইশন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শেয়ার বাজার, আইটি, গবেষণা এবং ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ অথচ সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়।
  • আকস্মিক অর্থনৈতিক সুবিধা: কেতু হলো আচমকা ফল দেওয়ার গ্রহ। ফলে দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়া বা অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে অর্থলাভের প্রবল যোগ তৈরি হয়।

আগামী ৯০ দিন কেতুর কৃপায় যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আগামী ৯০ দিন কেতুদেবের অবস্থান অত্যন্ত ইতিবাচক ফল আনবে। পঞ্চম ভাবে কেতুর প্রভাবে আপনার বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীল ক্ষমতা বহুগুণ বাড়বে। শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা কোনো পুরোনো বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থলাভ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক কাজে দারুণ সফলতা মিলবে এবং সন্তান সংক্রান্ত কোনো সুসংবাদ আপনার মন আনন্দে ভরিয়ে দেবে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য পরাক্রম ও তৃতীয় ভাবে কেতুর অবস্থান অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। আগামী ৯০ দিনে আপনার সাহস, কর্মদক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস চোখে পড়ার মতো বাড়বে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত প্রশংসা ও নতুন দায়িত্ব পাবেন। দূরবর্তী ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে বড় ধরনের ব্যবসায়িক ও আর্থিক সুযোগ এনে দেবে।

গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কেতুর এই গোচর একাদশ বা আয়ভাবে প্রভাব ফেলছে। আগামী তিন মাস আপনার আয়ের পথকে অত্যন্ত মসৃণ করবে। একাধিক নতুন মাধ্যম থেকে টাকা আসার যোগ রয়েছে, যার ফলে পুরোনো সমস্ত আর্থিক অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। বন্ধুদের সাহায্যে ব্যবসায় নতুন প্রজেক্ট চূড়ান্ত হতে পারে এবং সমাজে আপনার মান-সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির নবম বা ভাগ্যভাবে কেতুদেবের অবস্থান ধনু রাশির জাতকদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। ভাগ্য আপনার পাশে থাকবে, যার ফলে দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কাজগুলো কোনো বড় বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে যাবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে। বিদেশে চাকরি বা উচ্চশিক্ষার চেষ্টা করা প্রার্থীরা আগামী ৯০ দিনের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও ভিসা সংক্রান্ত সুখবর পেতে পারেন।

কেতুদেবের শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

কেতুর ইতিবাচক শক্তি লাভ করতে এবং যেকোনো ধরনের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটাতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:

  • শ্রী গণেশের পুজো ও স্তোত্র পাঠ: কেতুদেবের পরম ইষ্টদেব হলেন শ্রী গণেশ। প্রতি বুধবারে গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস অর্পণ করুন এবং গণেশ অথর্বশীর্ষ পাঠ করুন।
  • কুকুরকে খাদ্য প্রদান: কালো বা চিত্রবিচিত্র (চিতা) কুকুরকে প্রতিদিন রুটি বা বিস্কুট খাওয়ালে কেতুদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন।
  • তিল ও কম্বল দান: বিশেষ করে শনি বা বুধবারে অসহায় ব্যক্তিদের কালো তিল, কম্বল বা ছাতা দান করলে শুভ ফল বহুগুণ বাড়ে।

সিংহ রাশিতে কেতুর অবস্থান আগামী ৯০ দিন মেষ, মিথুন, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আত্মবিশ্বাস, হঠাৎ ধনলাভ ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক চমৎকার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা, সততা ও ধর্মীয় উপায়ের মাধ্যমে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/সিংহ রাশিতে কেতুর গোচর! আগামী ৯০ দিন কপাল খুলবে ৪ রাশির, টাকা লাভ হবে, কেরিয়ারেও হবে উন্নতি

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