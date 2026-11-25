শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Ketu Gochar: কেতু গোচরে ৬ রাশিতে বড় প্রভাব! ভাগ্যে কী কী ঘটতে পারে? জ্যোতিষমত দিচ্ছে আভাস
কেতুর প্রভাব বহু রাশির জীবনকে প্রভাবিত করে।
কেতু ট্রানজিট করতে যাচ্ছে। ৫ ডিসেম্বর কেতু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। কর্কট চন্দ্রের রাশিতে প্রবেশ করবে। কেতুকে ছায়া গ্রহ বলা হয়।
মেষ-কেতু তোমার জীবনে অনেকভাবে প্রভাব ফেলে। কেতুর কারণে, তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক করো। আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে চিন্তাশীলভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মেষ রাশির মানুষরা কেতুর কারণে কোনো যুক্তি হৃদয়ে নেওয়া উচিত নয়; খুব গভীরে যাওয়া উচিত নয়।
বৃষ-বৃষ রাশির বাসিন্দারা নিজেদের সংযত ও নিরাপদ রাখতে চান। কেতু আপনার তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করছে, আপনার জীবনে পরিবর্তন আনছে। এটি আপনাকে জীবনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। কিছু কিছু বিষয় আপনার জীবনে ভালো হবে। আপনি আপনার চলমান কাজ বন্ধ করে নতুন কিছু চেষ্টা করতে পারেন। আপনার চিন্তা সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হবে।
কেতু -মিথুনের জন্য, কেতু কিছু সমস্যা নিয়ে আসবে, যা আপনার সম্পর্কের সমস্যা সৃষ্টি করবে। কেতু আপনার আর্থিক বিষয়ে পরিবর্তন আনবে, যা আপনার জন্য ভালো আয়ের উৎস তৈরি করবে, তবে আপনাকে সতর্ক ও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। কেতু কর্কটের জন্য কী নিয়ে আসছে? কেতু কর্কটের উত্থানে প্রবেশ করছে।
কর্কট-মনোযোগ হারাতে পারে। আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনার সঙ্গে কী হচ্ছে। আপনি কেতুর ভাষায় দক্ষ হবেন, কিন্তু শুনতে পছন্দ করবেন না।
সিংহ -সিংহ রাশিবাসীদের জন্য এটি দ্বাদশ ঘরে ঘটছে। আপনার জন্য বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনি সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবেন কিনা তা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। কেতুর কারণে আপনি ধনসম্পদ অর্জন করবেন এবং একটি ভিত্তি গড়ে তুলবেন। এটি শুধুমাত্র কেতুর কারণে হবে। শনি কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, খরচ বাড়ছে, তাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করুন।
কন্যা -কেতু কন্যা রাশির ১১তম ঘরে প্রবেশ করছে। কন্যা রাশির মানুষরা নিজেদের থেকে সবকিছু পায়। এই রাশির মানুষরা বিচারক এবং বন্ধুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। কন্যা রাশির জীবনের একটি বড় লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )