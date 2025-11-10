Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    শুক্রের নক্ষত্রে কেতুর গোচর! ২০২৬ পর্যন্ত মকর সহ বহু রাশির ভাগ্যে ধুন্ধুমার লাভ, লাকি কারা?

    শুক্রের নক্ষত্রে কেতুর গোচরের ফলে লাকি কারা? রইল লাকি রাশির ভাগ্যফল।

    Published on: Nov 10, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কেতু গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তনের প্রভাব পুরো রাশির উপর রয়েছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, অধরা কেতু গ্রহটি ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে থাকতে চলেছে। কেতুর গতিবিধি পরিবর্তন করা শুভ এবং অশুভ উভয় প্রভাবের দিকে পরিচালিত করতে পারে। এই বছর, কেতু ৬ জুলাই থেকে শুক্র নক্ষত্রপুঞ্জে বসে আছেন।

    শুক্রের নক্ষত্রে কেতুর গোচর।
    শুক্রের নক্ষত্রে কেতুর গোচর।

    শুক্রকে পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের অধিপতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। শুক্রের পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে কেতু প্রবেশ করলে কিছু রাশিচক্র খুব শুভ ফলাফল পেতে চলেছে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক শুক্র গ্রহের এই বিপরীত গতিবিধি থেকে কোন রাশিচক্র উপকৃত হতে পারে।

    তুলা

    তুলা রাশির পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে কেতুর ট্রানজিট তুলা রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এই রাশির চিহ্নগুলির লোকেরা তাদের কেরিয়ারে সাফল্য পাবেন। অর্থ প্রবাহের নতুন উৎসও তৈরি হবে। আপনি পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়ও লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে।

    ( বর্ধমানে বিএলও-র মৃত্যু, কী বলছে পরিবার? কালনায় রাস্তার ধারে কী দেখা গেল!শোরগোল)

    ( Weekly Horoscope 10 to 16 November 2025: ১০ থেকে ১৬ নভেম্বর মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? রইল সাপ্তাহিক রাশিফল)

    কন্যা

    কন্যা রাশি রাশি শুক্রের পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্রে কেতুর ট্রানজিট কন্যা রাশির লোকদের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কেতুর পশ্চাদমুখী আন্দোলন এই রাশিচক্রের মানুষের জন্য আর্থিক লাভের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ব্যবসায় ব্যাপক সাফল্য আসবে। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। একই সঙ্গে বিশেষ ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    ( পড়েছিল নর্দমায়! ৪ বছরের শিশুকন্যার গালে কামড়ের দাগ, গায়ে আঘাত, ধৃত দাদু, হুগলির তারকেশ্বর স্টেশনে চাঞ্চল্য)

    মকর

    মকর রাশির পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে কেতুর ট্রানজিট মকর রাশির লোকদের জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে ভাল প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায়িক অবস্থা ভালো থাকবে। টাকা আসবে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। একই সঙ্গে সমাজে সম্মানও বাড়বে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/শুক্রের নক্ষত্রে কেতুর গোচর! ২০২৬ পর্যন্ত মকর সহ বহু রাশির ভাগ্যে ধুন্ধুমার লাভ, লাকি কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes