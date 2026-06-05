Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ketu Astrology: জুনের শেষে হবে কেতুর নক্ষত্র গোচর! লাকির লিস্টে কি আপনার রাশিও?

    মাঘা নক্ষত্রে কেতু গোচর: ৩০ শে জুন, কেতু মাঘা নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে যাত্রা করবে। মোট চারটি রাশিচক্র এই ট্রানজিট থেকে উপকৃত হবে। কিছু সহজ প্রতিকারের সাথে, এই ট্রানজিট আরও ভাল সুবিধা দেবে।  

    Published on: Jun 05, 2026 4:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ৩০ শে জুন, কেতু মাঘ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে ট্রানজিট করতে চলেছেন। মেষ, সিংহ, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ রাশি এই পরিবর্তনের সুবিধা পাবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই ট্রানজিটকে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। যখনই কেতুর অবস্থান পরিবর্তন হয়, তখনই এর প্রভাব প্রতিটি রাশির চিহ্নের উপর দেখা যায়।

    মাঘ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে, কেতু প্রচুর উপকার দেবে, জুনের শেষের দিকে, 4 টি রাশির জন্য সুখের বৃষ্টি হবে।
    মাঘ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ে, কেতু প্রচুর উপকার দেবে, জুনের শেষের দিকে, 4 টি রাশির জন্য সুখের বৃষ্টি হবে।

    একই সময়ে, এই মাসের শেষের দিকে, চারটি রাশির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। কেতু এবং মাঘ নক্ষত্রের এই সংমিশ্রণ ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে স্বস্তি দেবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে মাঘ নক্ষত্রকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। এটি সম্মান, অগ্রগতি এবং নেতৃত্বের সাথে যুক্ত হিসাবে দেখা হয়। এটি পূর্বপুরুষ এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। এই নক্ষত্রপুঞ্জের যোগব্যায়ামে মানুষ এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায় এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজেই সম্পন্ন হয়।

    মেষ

    আটকে থাকা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যারা চাকরি করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে এবং সামগ্রিকভাবে এই ট্রানজিট আপনার জীবনকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

    সিংহ

    যদি আপনার রাশিচক্র সিংহ রাশি হন তবে আগামী সময়ে আপনার সম্মান বাড়বে। মানুষ আপনার কাজের প্রশংসা করবে। ৩০ শে জুনের পরের সময়টি সিংহ রাশির লোকদের জন্য খুব ভাগ্যবান বলে মনে করা হয়। নতুন নতুন সুযোগ আসবে। আপনি সবকিছুতেই সফল হবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অনেকগুলি কাজ আপনার পক্ষে সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    এই রাশি এই ট্রানজিট বৃশ্চিক রাশিচক্রের জন্য ভাল উপযুক্ত প্রমাণিত হবে। দীর্ঘ সময় ধরে যে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, তার ভালো পরিণাম এখন আসতে শুরু করবে। আপনি যদি বিনিয়োগ করেন তবে আপনি অবশ্যই মুনাফা পাবেন। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এটি বিবেচনা করতে ভুলবেন না। এর সাথে, আপনি আগামী দিনগুলিতে আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি পেতে পারেন।

    কুম্ভ

    ক্যারিয়ার ও ব্যবসার দিক থেকে কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য এই সময়টি অনুকূল হতে চলেছে। যারা অংশীদারিত্বে কাজ করছেন তারা জুনের শেষের দিকে ভাল সুবিধার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। আপনার পরিকল্পনাগুলি ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    কুপ্রভাবের প্রতিকার-

    এই সহজ প্রতিকারগুলি করুন মাঘ নক্ষত্রে কেতুর প্রভাবের সময়, কিছু সহজ ব্যবস্থা করলে শুভ ফলাফল পাওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে স্নান করুন এবং ভগবান গণেশ এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণ করুন। শনি বা মঙ্গলবার অভাবী মানুষকে দান করুন। অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেও উপকার হবে। ১০৮ বার মন্ত্র জপ করলে উপকার হবে। বড়দের সম্মান করুন।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Ketu Astrology: জুনের শেষে হবে কেতুর নক্ষত্র গোচর! লাকির লিস্টে কি আপনার রাশিও?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes