Ketu Gochar: ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজের নক্ষত্রে থাকবেন কেতু! একঝাঁক রাশির জাতকদের মুখে ফুটবে হাসি
কেতু রশিফল: কেতু এই মুহূর্তে মাঘ নক্ষত্রে থাকতে চলেছে। ডিসেম্বর পর্যন্ত কেতু এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবে । এমন পরিস্থিতিতে, আপনার রাশিচক্রের উপর কী প্রভাব পড়বে?
কেতু বর্তমানে মাঘ নক্ষত্রে রয়েছেন। রাশিচক্রের কথা বললে, কেতু বর্তমানে সিংহ রাশিতে রয়েছেন। কেতুর ট্রানজিটকে বোঝার আগে আমাদের কেতুর প্রকৃতি বুঝতে হবে। আমাদের জানতে হবে কেতুর কারণগুলি কী এবং কেতুর বর্তমান অবস্থান কেমন।
কেতু কী এবং কেতু এখন কোন নক্ষত্রপুঞ্জে রয়েছে?
কেতু বর্তমানে মাঘ নক্ষত্রে রয়েছেন। রাশিচক্রের কথা বললে, কেতু বর্তমানে সিংহ রাশিতে রয়েছেন। কেতু এবং রাহু উভয়ই ছায়া গ্রহ, তবে কেতু মোক্ষ, বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছেদের কারণ, এই ধরনের ব্যক্তিকে রহস্যময় জ্ঞান আধ্যাত্মিকতার কারণও বলা হয়। কেতু আপনাকে সমস্ত বস্তুগত জিনিস থেকে সরিয়ে দেয় বলে বলা হয়। আপনার জীবনে হঠাৎ কিছু ঘটলেও তার কারণ হল কেতু। আপনি আপনার পূর্বজন্মে কী কী কাজ করেছিলেন এবং আপনাকে ভ্রমণের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখন কেতুর কথা বললে, কেতু মাঘ নক্ষত্রে রয়েছেন। এখন কেতু এই নক্ষত্রে থাকবে, তারপরে কেতু ডিসেম্বরে নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করবে।
মেষ রাশির লোকদের জন্য কেতুর নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট কেমন হবে?
জ্যোতিষী নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, কেতু যদি মাঘ নক্ষত্রে ভ্রমণ করে থাকেন তবে মেষ রাশির জন্য ভাল উপকার রয়েছে। কেতুর কারণে এই রাশিচক্রের অর্থের অভাব হবে না। যদি কোনও মামলা চলছে, তবে আপনিও তা থেকে মুক্তি পাবেন।
কেতুর নক্ষত্র ট্রানজিট কর্কট রাশির মানুষের জন্য কেমন হবে?
কর্কট রাশির লোকদের জন্য, কেতুর পক্ষে মাঘ নক্ষত্রে যাতায়াত করা ভাল হতে পারে। এটি আপনার ব্যবসা এবং ক্যারিয়ারে উপকৃত হবে।
সিংহ রাশির লোকদের জন্য কেতুর নক্ষত্রমণ্ডল ট্রানজিট কেমন হবে?
মাঘ নক্ষত্রে কেতুর ট্রানজিট আপনার পেশাগত জীবনে সাফল্য বয়ে আনবে। ব্যক্তিগত জীবনে কিছু সমস্যা হবে, তবে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সুবিধা পাবেন।
বৃশ্চিক রাশির মানুষের জন্য কেতুর নক্ষত্রপুঞ্জ ট্রানজিট কেমন হবে?
বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য, মাঘ নক্ষত্রে কেতুর ট্রানজিট ইতিবাচকতা পাবে। যদি আপনার অর্থ কোথাও আটকে থাকে তবে আপনি এই সময়ের মধ্যে এটি পেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদবন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More