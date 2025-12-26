শঙ্খের শব্দেই ধ্বংস হয় অশুভ শক্তি, ঘরে আসেন দেবী লক্ষ্মী! জানুন শঙ্খ-ধ্বনির উপকারিতা

সনাতন ধর্মে সকল বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে শঙ্খের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে, এটা ছাড়া যে কোনও পুজো সম্পূর্ণ হয় না। এটি সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে শঙ্খকে একটি শুভ প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
সনাতন ধর্মে সকল বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানে শঙ্খের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে, এটা ছাড়া যে কোনও পুজো সম্পূর্ণ হয় না। এটি সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনে, ভারতীয় সংস্কৃতিতে শঙ্খকে একটি শুভ প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। শঙ্খ হল ভগবান বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র। এর ধ্বনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ। শাস্ত্র অনুসারে, শঙ্খের উৎপত্তি শঙ্খভোজীর হাড় থেকে তাই এটাকে পবিত্র বস্তুগুলির মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র এবং সমস্ত শুভ জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।
শঙ্খের প্রকারভেদ এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে সংযোগ:
যদিও অনেক ধরণের শঙ্খ রয়েছে, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল বাম-হাতি এবং ডান-হাতি শঙ্খ। দেবী মহালক্ষ্মী এবং ডান-হাতি শঙ্খ উভয়ই সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাই, শঙ্খকে লক্ষ্মী দেবীর ছোট ভাই বলা হয়।
দক্ষিণাবতী শঙ্খের মধ্যে দেবতারা বাস করেন
দক্ষিণাবতী শঙ্খের শীর্ষে চন্দ্রদেবতা, মাঝখানে বরুণ, পিছনে ব্রহ্মা এবং সামনে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী বাস করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, শঙ্খ বিভিন্ন রূপে উপস্থিত থাকায় দেবতাদের পুজোয় পবিত্র বলে মনে করা হয়, কারণ এটা দেবতাদের সন্তুষ্ট করার একটি অভ্রান্ত উপায়।
শঙ্খের জল এবং এর শব্দের পুণ্য প্রভাব পবিত্র বলে মনে করা হয়। যেখানেই শঙ্খ বাজানো হয়, সেখানে দেবী লক্ষ্মী বাস করেন। যে ব্যক্তি শঙ্খের জলে স্নান করেন তিনি সমস্ত পবিত্র স্থানে স্নানের সুফল লাভ করেন। যেখানেই শঙ্খ বাজানো হয়, সেখানে দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান হরি চিরকাল বাস করেন এবং অশুভ শক্তি দূর হয়।
শঙ্খকে বিজয়ের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়। যেকোনও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের শুরুতে এটা বাজানো হয়। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এর শব্দ যেখানেই পৌঁছয়, সেখানেই বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। শঙ্খের জল সকলকে পবিত্র করে বলে মনে করা হয়, তাই আরতির পরে, শঙ্খ থেকে ভক্তদের উপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মহাভারতের যুদ্ধে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন্য শঙ্খ বাজানোর পর অজুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজান এবং ভীম পৌণ্ড্রক নামক বৃহৎ শঙ্খ বাজান। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় শঙ্খ বাজান, নকুল সুঘোষ শঙ্খ বাজান এবং সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।