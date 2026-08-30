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Krishna Janmashtami 2026 date: আসছে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ২০২৬! তারিখ, অষ্টমী তিথি শুরুর সময়কাল দেখে নিন

কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ২০২৬ সালে ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার উদযাপিত হবে। 

Published on: Aug 30, 2026, 17:00:39 IST
By Sritama Mitra
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কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ২০২৬: এবার ৪ সেপ্টেম্বর ভাদ্রপদ কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তারিখ পড়ছে। এই দিনে সারা দেশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালিত হবে। মথুরায়ও ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জন্মাষ্টমী হবে। ভগবান কৃষ্ণের জন্ম মধ্যরাতে উদযাপিত হবে।

জন্মাষ্টমী ২০২৬ র কবে পড়ছে? ৪ নাকি ৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন তিথি
জন্মাষ্টমী ২০২৬ র কবে পড়ছে? ৪ নাকি ৫ সেপ্টেম্বর! দেখে নিন তিথি

পঞ্জিকা অনুসারে, মথুরায় জন্মাষ্টমীর নিশীথ পূজার জন্য প্রায় ৪৫ মিনিটের শুভ সময় থাকবে। ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী, রাতে জন্মাষ্টমী এই বছর শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার। মথুরার জন্য পঞ্চাঙ্গে নিশীথ পূজার সময় ১১:৫৬ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৪১ মিনিট পর্যন্ত ধরা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম, পূজা এবং আরতি করা হবে।

জন্মাষ্টমীর দিন, ভক্তরা সারা দিন ভগবান কৃষ্ণের পূজা করার পরে উপবাস পালন করেন এবং রাতে জন্ম উৎসব উদযাপন করেন। মন্দিরগুলিতে বিশেষ সজ্জা, ভজন-কীর্তনের আয়োজন হয়। রোহিণী নক্ষত্রও একটি সংমিশ্রণ হবে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় বিশ্বাসে, রোহিনী নক্ষত্রের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করা হয়।

পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, এবার রোহিনী নক্ষত্র শুরু হবে ৩ সেপ্টেম্বর রাত ১২.২৯ মিনিটে এবং ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১:০৪ মিনিট অবধি থাকবে। অর্থাৎ, জন্মাষ্টমীর দিন, রোহিনী নক্ষত্রের সংমিশ্রণ থাকবে। অষ্টমী তিথি ৩ সেপ্টেম্বর রাত ২:২৫ মিনিটে এ শুরু হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১২:১৩ মিনিটে এ শেষ হবে। তাই জন্মাষ্টমীর উপবাস এবং জন্মবার্ষিকী ৪ সেপ্টেম্বর উদযাপিত হবে।

মথুরায় মধ্যরাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উদযাপন ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান হওয়ায়, এখানকার উৎসবটি জন্মাষ্টমীর বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। ৪ সেপ্টেম্বর রাতে, জন্মজয়ন্তীর সময়, মন্দিরগুলিতে, শঙ্খের ঘন্টার প্রতিধ্বনির মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের আরতি করা হয়।

উপবাস কখন অতিক্রম করতে হবে?

পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, মথুরায় ধর্মতাত্ত্বিক গণনা অনুসারে ৫ সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের পরে সকাল ৬ টার পরে জন্মাষ্টমীর উপবাস ভঙ্গ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ৫ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে দহি হাণ্ডি অনুষ্ঠান।

( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Krishna Janmashtami 2026 Date: আসছে কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ২০২৬! তারিখ, অষ্টমী তিথি শুরুর সময়কাল দেখে নিন

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