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    Krishna Janmashtami 2026 date time tithi: ২০২৬ কৃষ্ণজন্মাষ্টমী কবে পড়ছে! পুজোর শুভ সময়কাল দেখে নিন

    ২০২৬ সালে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কবে? জেনে নিন এ বছর ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তারিখ কবে? শুভ সময় এবং উপাসনার সহজ পদ্ধতি একসাথে শিখুন।  

    Published on: Jul 29, 2026, 17:00:25 IST
    By Sritama Mitra
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    হিন্দু ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই দিনটি ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উদযাপন করে। সারা দেশের সমস্ত মন্দির এবং বাড়িতে লোকেরা এই দিনটি পূর্ণ উৎসাহের সাথে উদযাপন করে। এ সময় ঈশ্বরের জন্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ দেখার মতো।

    কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2026: এই বছর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কখন পালিত হবে? সঠিক তারিখ এবং পূজার মুহুর্তটি নোট করুন
    কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী 2026: এই বছর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কখন পালিত হবে? সঠিক তারিখ এবং পূজার মুহুর্তটি নোট করুন

    এই বিশেষ উপলক্ষে, অনেকেই উপবাস রাখেন এবং রাত ১২ টায় পুরো জাঁকজমকের সাথে লাড্ডু গোপালের জন্ম উদযাপন করে। তবে প্রতিবারই একই প্রশ্ন উঠছে এবার জন্মাষ্টমী কবে পড়ছে।

    ২০২৬ সালের জন্মাষ্টমী কখন, শুভ সময় কোনটি এবং পূজার সঠিক পদ্ধতি কী?

    ২০২৬ সালে জন্মাষ্টমী কোন দিন? দৃক পঞ্চাং অনুসারে, এই বছর, ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর রাত থেকে শুরু হবে। পঞ্জিকা অনুসারে, তারিখটি রাত ২.২৫ এ শুরু হবে। একই সময়ে, এটি পরের দিন অর্থাৎ ৫ তারিখের রাতে শেষ হবে। অষ্টমী তিথি দুপুর ১২.১৩ টায় শেষ হবে। এমন পরিস্থিতিতে, উদয়তিথি এবং নিশিত সময়ের কথা মাথায় রেখে এই বছরের ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী পালিত হবে। জন্মাষ্টমী পূজার শুভ সময় পূজার শুভ সময় ৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১.৫৭ টা থেকে রাত ১২.৪৩ মিনিটের মধ্যে পূজার শুভ সময় সম্পর্কে কথা বলুন। একই সময়ে, ঈশ্বরের অভিষেক এবং অলঙ্করণের পরে ভোগ-আরতি ইত্যাদি করা শুভ বলে মনে করা হবে। একই সময়ে, যারা এই দিনে উপবাস করেন তারা ৫ সেপ্টেম্বর সকালে সূর্যোদয়ের সাথে তাদের উপবাস শুরু করতে পারেন।

    জন্মাষ্টমীতে অনেকেই স্নান সেরে উপবাস রাখেন। মন্দির পরিষ্কার করুন এবং তারপরে সাজান। লাড্ডু গোপালের জন্য় প্রসাদ বানিয়ে নেন অনেকে। প্রসাদে আপনারা মাখন এবং চিনি দিয়ে পঞ্চামৃত এবং মহানভোগ তৈরি করেন। পূজায় ফল ও মিষ্টিও অন্তর্ভুক্ত করুন। মনে রাখবেন যে এই সময়ে আপনাকে অবশ্যই তুলসী পাতা ব্যবহার করতে হবে কারণ এর পরে পূজা এবং ভোগ উভয়ই অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। লাড্ডু গোপালের অভিষেকের জন্য দুধ ও দইয়ের পাশাপাশি ঘি, মধু ও গঙ্গার জল ব্যবহার করতে হবে। পূর্ণ আচারের সাথে পূজা করার পরে, আপনার পরিবারের সুখের জন্য শুভকামনা প্রার্থনা করুন এবং সবার মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। Disclaimer- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Happy Janmashtami
    Happy Janmashtami
    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Krishna Janmashtami 2026 Date Time Tithi: ২০২৬ কৃষ্ণজন্মাষ্টমী কবে পড়ছে! পুজোর শুভ সময়কাল দেখে নিন

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