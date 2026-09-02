এবার জন্মাষ্টমীতে দ্বাপর যুগের মতো বিরল ঘটনা ঘটবে! ৫ রাশি পাবে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা, বাড়বে সুখ
বহু বছর পর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে মহাকাশে এমন এক বিরল ও শুভ সংযোগ তৈরি হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট কিছু রাশির ভাগ্যকে রাতারাতি বদলে দিতে সক্ষম।
সনাতন ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর উৎসবকে পরম পবিত্র ও অলৌকিক বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, এ বছরের কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কেবল একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, বরং গ্রহ ও নক্ষত্রের বিরল মেলবন্ধনে এক মহা-যোগের জন্ম দিচ্ছে।
জ্যোতিষ মতে, বহু বছর পর শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর শুভ তিথিতে মহাকাশে এমন এক বিরল ও শুভ সংযোগ তৈরি হচ্ছে, যা নির্দিষ্ট কিছু রাশির ভাগ্যকে রাতারাতি বদলে দিতে সক্ষম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে এই বিশেষ তিথি থেকে ৫টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থাকা দীর্ঘদিন ধরে থমকে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়া, কেরিয়ারে উন্নতি, ব্যবসায় বিপুল অর্থলাভ এবং পরিবারে সুখ-শান্তির শুভ পথ উন্মুক্ত হতে চলেছে। জন্মাষ্টমীর এই বিরল মহা-সংযোগে কোন ৫ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
১. জন্মাষ্টমীর মহা-সংযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিনটি গোপালের পুজো ও আরাধনার মাধ্যমে জীবনের ভয়, দারিদ্র্য ও বাধা-বিপত্তি দূর করার পরম সময় মানা হয়:
- গ্রহদের শুভ বিন্যাস: এ বছরের জন্মাষ্টমীতে চন্দ্র ও অন্যান্য প্রধান গ্রহের অবস্থানের ফলে যে শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে, তা অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এনে দেবে।
- বিপদ ও ঋণ থেকে মুক্তি: গোপালের বিশেষ পুজো ও ব্রত পালনে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পায় এবং আটকে থাকা টাকা উদ্ধারের যোগ তৈরি হয়।
২. জন্মাষ্টমীর বিরল সংযোগে কপাল খুলবে যে ৫ রাশির
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই জন্মাষ্টমী পরম শুভ ফল নিয়ে আসছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় আপনার আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। ব্যবসা সংক্রান্ত জটিলতা দূর হয়ে মোটা অঙ্কের মুনাফা মিলবে। গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার বহুল প্রতীক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে মান-সম্মান ও পদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহায়তা মিলবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি (Promotion) হতে পারে। পারিবারিক জীবনে চলে আসা কোনো পুরোনো বিবাদের অবসান ঘটবে।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্য লাভের। সরকারি চাকরি বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা সুসংবাদ পাবেন। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক দূরবর্তী সফরের যোগ রয়েছে, যা আপনাকে আর্থিক স্বাবলম্বিতা প্রদান করবে।
ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে এই বিরল সংযোগ রাজকীয় সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। যৌথ ব্যবসায় নতুন শুভ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। প্রিয়জনের সাথে সম্পর্কের শুভ উন্নতি ঘটবে এবং হঠাৎ আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা তৈরি হবে।
ঙ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির অধিপতি দেবগুরু বৃহস্পতি, যিনি শ্রীহরি বিষ্ণুর প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যস্থান চরম শক্তিশালী থাকবে। ধর্মীয় ও বৈদ্ধিক কাজে মনোযোগ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক চাপ কেটে গিয়ে সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
৩. জন্মাষ্টমীর রাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
এই বিরল মহা-সংযোগে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ আশীর্বাদ পেতে এবং শুভ ফল বহুগুণ বাড়াতে কিছু সহজ নিয়ম পালন করতে পারেন:
- মাখন ও মিছরির ভোগ: জন্মাষ্টমীর পুজোয় কানহাইয়াকে তুলসী পাতা দিয়ে তৈরি খাঁটি মাখন ও মিছরি নিবেদন করুন।
- পঞ্চামৃত অভিষেক: মধ্যরাতে গঙ্গাজল, দুধ, দই, ঘি ও মধু (পঞ্চামৃত) দিয়ে বালগোপালের স্নান ও অভিষেক করান।
- ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ জপ: পুজো করার সময় ‘ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে অর্থাভাব চিরতরে দূর হয়।
২০২৬-এর এই শুভ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বৃষ, কর্কট, সিংহ, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়ার এক অনবদ্য সময়। ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে গোপালের আরাধনা করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী সফলতা সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More