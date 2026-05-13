Lucky Zodiac Signs: ভাগ্য ঘুরে যাবে মঙ্গল, বৃহস্পতির কৃপায়! আসছে রাজযোগ, লাকি বহু রাশি

Lucky Zodiac Signs: ভাগ্য ঘুরে যাবে মঙ্গল, বৃহস্পতির কৃপায়! আসছে রাজযোগ, লাকি বহু রাশি
Rajyog 2026: এই সময়ে, কঠোর পরিশ্রমের আরও ভাল ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা, স্থগিত কাজগুলি শেষ করা এবং মুনাফা বৃদ্ধির আকস্মিক সুযোগ।
২ জুন, বৃহস্পতি মিথুন থেকে কর্কট রাশিতে চলে যাবে। একই সময়ে, মঙ্গল বৃষ রাশিতে ট্রানজিট করবে। এ ছাড়াও, বুধ ২৯ শে মে বৃষ থেকে মিথুন রাশিতে চলে যাবেন এবং জুনে কর্কট রাশিতে চলে যাবেন। জুন ২০২৬ এ, শুক্র গ্রহ ৮ ই জুন মিথুন ত্যাগ করবে এবং কর্কট রাশিতে প্রবেশ করবে। মঙ্গল গ্রহ ২০ জুন মেষ রাশি থেকে বৃষ রাশিতে চলে যাবে। সূর্যও ১৫ জুন পর্যন্ত বৃষ রাশিতে থাকবে, যার পরে এটি মিথুন রাশিতে চলে যাবে। সুতরাং, গ্রহগুলির সংমিশ্রণ, বৃষ এবং মিথুন রাশিতে হবে, তবে বৃহস্পতি কেবল কর্কট রাশিতে থাকবে।
যদি জুন মাসটি রাশিচক্রের জন্য উপকারী হিসাবে দেখা হয়, তবে জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে জুন মাসটি খুব বিশেষ হতে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে, জুনের শেষের দিকে মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে বিশেষ সংমিশ্রণ অনেক রাশিচক্রের জন্য শুভ ফলাফল আনতে পারে।
২৮ শে জুন, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল লাভদৃষ্টি রাজ যোগ গঠন করছে। যা অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়। এই যোগটি গঠিত হয় যখন মঙ্গল এবং বৃহস্পতি ৬০ ডিগ্রি কোণে আসে, এই অবস্থানটি ব্যক্তির জীবনে ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত করে।
মেষ রাশির জন্য শুভ লাভের অবস্থান মেষ রাশির লোকদের জীবনের নানান ধরনের পরিস্থিতি নিয়েএগিয়ে যেতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্র মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেয়, যাতে এই শুভ সময়টি সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়।
বৃষ রাশির জন্য পরিস্থিতি কী এই সময়ের মধ্যে, বৃষ রাশির জাতকদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং তারা তাদের চিন্তাভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রমের কারণে সবাই আপনাকে চিনবে। এইভাবে, আপনাকে নেতৃত্বের ভূমিকায় দেখা যাবে।
মিথুন রাশি-এই যোগ, মিথুন রাশির লোকদের ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত জীবনে একটি নতুন শুরু শুরু করার, বিনিয়োগের পরিকল্পনা করার এবং দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত থাকা আপনার কাজ শেষ করার সুযোগ নিয়ে এসেছে। আপনার জন্য ভাল সময় কাটান, সবকিছুর জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন।
কর্কট- এই রাশির জন্য সময় ভাল, অফিস জীবনে সময় আপনার জন্য ভাল। পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। আর্থিকভাবেও এই সময়টি শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা পরিবারে সুখ এবং সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলবে।
এই যোগের প্রভাব কঠোর পরিশ্রমের আরও ভাল ফলাফল, স্থগিত কাজগুলি সম্পন্ন এবং আকস্মিক লাভের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। এই যোগের প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর থাকবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে অনুকূল বলে মনে করা হয়। কেরিয়ারের অগ্রগতি, আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং পরিবারে সুখের লক্ষণ থাকতে পারে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More