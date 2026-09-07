এই মাসেই তৈরি হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ! মা লক্ষ্মীর কৃপায় ৪ রাশির চরম অর্থসংকট কাটবে এত দিনে

এই মাসেই তৈরি হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ! মা লক্ষ্মীর কৃপায় ৪ রাশির চরম অর্থসংকট কাটবে এত দিনে
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম ভাগ্যবদল নিয়ে আসবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শুভ গ্রহের সংযোগ বা রাজযোগকে মানবজীবনের সুখ, সমৃদ্ধি এবং কেরিয়ারে সাফল্যের প্রধান অনুঘটক হিসেবে গণ্য করা হয়। যখন শুভ গ্রহ বুধ এবং সৌন্দর্যের কারক গ্রহ শুক্র এক রাশিতে সহাবস্থান করেন, তখন মহাকাশে এক পরম শুভ ও ধনবর্ষী ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’ (Lakshmi Narayan Rajyog) তৈরি হয়। জ্যোতিষ মতে, বুধ হলেন বুদ্ধি, তর্কশক্তি ও বাণিজ্যের কারক; আর শুক্র হলেন ভোগবিলাস, আকর্ষণ, সম্পদ ও কেরিয়ারে উন্নতির কারক। এই দুই পরম বন্ধু গ্রহের মিলন জাতকের জীবনে অপার সমৃদ্ধি এনে দেয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও গ্রহ গোচর সংক্রান্ত জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা এই লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম ভাগ্যবদল নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কাজের গতি বৃদ্ধি, বকেয়া অর্থ আদায়, কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং ব্যবসায় অভূতপূর্ব আর্থিক লাভের পথ প্রশস্ত হবে। লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগে কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী দিন আসতে চলেছে—জেনে নিন।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগের অসামান্য গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগকে পরম শুভ ধন প্রদানকারী যোগ হিসেবে মানা হয়:
- বুদ্ধিমত্তা ও সম্পদের চমৎকার সমন্বয়: বুধের প্রখর বুদ্ধি এবং শুক্রের আকর্ষণ ও বৈভব একত্রিত হওয়ার ফলে জাতক নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায় ও কেরিয়ারে রেকর্ড মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
- আইটি, ব্যাঙ্কিং, গ্ল্যামার ও বাণিজ্যে শুভ গতি: রিয়েল এস্টেট, ব্যাঙ্কিং, অর্থসংস্থান, ফ্যাশন, মিডিয়া, বিনোদন জগত, আইটি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগের প্রভাবে নজিরবিহীন সাফল্য পান।
সেপ্টেম্বরে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ অত্যন্ত শুভ বার্তা নিয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রে পদস্থ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা মিলবে এবং কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন লাভজনক চুক্তি সই করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে মোটা অঙ্কের অর্থ এনে দেবে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জীবনে থাকা দীর্ঘদিন ধরে চলা মানসিক চাপ ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবার দূর হবে। এই রাজযোগের শুভ প্রভাবে পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে। নতুন সম্পত্তি, বাড়ি বা গাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হতে পারে। বন্ধুদের সহায়তায় বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন স্বয়ং শুক্র দেব। ফলে বুধ ও শুক্রের এই শুভ সংযোগ তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক অর্থলাভের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।
ঘ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর এই রাজযোগের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হতে চলেছে। চাকুরিজীবীরা নতুন ও আকর্ষণীয় কাজের প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা দূরবর্তী স্থানে বা বাণিজ্যে ভালো প্রসার ঘটাতে পারবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া প্রার্থীরা সুসংবাদ পেতে পারেন।
এই রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগের পূর্ণ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মী ও ভগবান নারায়ণের কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:
- মা লক্ষ্মী ও নারায়ণের যৌথ আরাধনা: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মী ও ভগবান বিষ্ণুর পুজো করুন এবং পায়েস বা সাদা মিষ্টি ভোগ নিবেদন করুন।
- কনকাধারা স্তোত্র বা বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ: প্রতিদিন সকালে নিষ্ঠার সাথে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ এবং কনকাধারা স্তোত্র পাঠ করলে অর্থনৈতিক সংকট দ্রুত কেটে যায়।
- দান-ধ্যান: শুক্রবার বা বুধবারে দুঃস্থ মেয়েদের সাদা পোশাক, চাল বা মিষ্টি খাবার দান করলে গ্রহের শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়ে।
সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা ‘লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ’ মেষ, কর্কট, তুলা ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা, আত্মবিশ্বাস ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অসাধারণ সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More