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    আসছে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ! সুসময় আসছে তুলা সহ বহু রাশিতে, লাকির লিস্ট রইল

    সেপ্টেম্বরে বুধ-শুক্রের সংমিশ্রণ লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের একটি শুভ কাকতালীয় সংযোগ তৈরি করবে। এই যোগ অনেক রাশিচক্রের জন্য আর্থিক লাভের সাথে অগ্রগতির পথ খুলতে পারে। লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ থেকে কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে তা জেনে নিন।

    Published on: Aug 14, 2026, 15:06:58 IST
    By Sritama Mitra
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    ২৬ সেপ্টেম্বর, বুধ তুলা রাশি ভ্রমণ করবে। যেখানে শুক্র ইতিমধ্যে বসে থাকবে। তুলা রাশিতে এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ তৈরি হবে। এই রাজযোগ ৫ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। বৃষ, মিথুন এবং কন্যা রাশির রাশিচক্র এই যোগের সবচেয়ে শুভ প্রভাব পাবেন।

    গজকেশরী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে।
    গজকেশরী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে।

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, যখন রাশিফলে বুধ-শুক্রের সংমিশ্রণ থাকে এবং বুধ উচ্চতর রাশিতে বসে থাকে, তখন বুধ নারায়ণের অনুরূপ। এই পরিস্থিতিতে, বুধকে ভগবান বিষ্ণুর 'নারায়ণ' অবতার হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং শুক্রকে 'লক্ষ্মীর' রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যার মাধ্যমে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ গঠিত হয়।

    এই যোগকে অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই যোগের প্রভাবের কারণে, স্থানীয়দের উপর সম্পদের বর্ষণ হয়। যাদের রাশিফলের মধ্যে এই যোগব্যায়াম গঠিত হয়, তারা মানসিক শান্তি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং সুখ পান।

    বৃষ রাশি: লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ বৃষ রাশির লোকদের জন্য ভাল ফলাফল দেবে। এই সময়ে, আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা উন্নত হবে। আপনি যে কাজেই হাত দেবেন না কেন, সেখানেই সাফল্য পাবেন। শত্রুরা আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করবে কিন্তু তারা পরাজিত হবে। এই সময়ে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভাল ফলাফল পাবেন। শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো ফল পাবেন। আপনি লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করবেন। অর্থের অবস্থার উন্নতি হবে, যা ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

    মিথুন: লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ মিথুন রাশির লোকদের উন্নতি দিতে পারে, সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ ক্যারিয়ারে ভাল অগ্রগতি বা সাফল্য দিতে পারে। এই সময়ে যারা ব্যবসা করছেন তারাও ভাল ফলাফল পাবেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকেরা সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বক্তব্য চিত্তাকর্ষক হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরনো উপায় থেকে অর্থও আসবে। আপনি ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

    তুলা

    লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের প্রভাবের কারণে তুলা রাশির রাশি ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারে। এ সময় কিছু সুসংবাদ পেলে মন খুশি থাকবে। সামাজিক মর্যাদা বাড়তে পারে। ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে থাকবেন। পরিবার বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। কিছু লোক চাকরির পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আসছে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ! সুসময় আসছে তুলা সহ বহু রাশিতে, লাকির লিস্ট রইল

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