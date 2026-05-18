Lakshmi Narayan Rajyog: আসছে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ! মিথুন সহ ৪ রাশির কপাল খুলবে জুনের আগেই

Lakshmi Narayan Rajyog: আসছে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ! মিথুন সহ ৪ রাশির কপাল খুলবে জুনের আগেই
Lakshmi Narayan Rajyog 2026: ২৯ মে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ আপনাকে দেবে উপকার।
২৯ শে মে, বহু রাশি লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগের সুবিধা পাবেন। এই যোগ অনেক রাশিচক্রের জন্য উপকার তৈরি করবে। শুক্র মিথুন রাশিতে রয়েছে এবং বুধও এই রাশিচক্রে যাচ্ছেন। বুধ আপনার চিন্তাভাবনা, যৌক্তিক এবং যোগাযোগকে প্রভাবিত করে এবং শুক্র আপনাকে সম্পদ এবং আকর্ষণ দেয়। এইভাবে, এই দুটি গ্রহের কারণে, লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ ২৯ মে থেকে গঠিত হবে, যা অনেক রাশিকে উপকৃত করবে।
সবার আগে জেনে নিন রাজযোগের ফলে কী হয়?
লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগকে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এই যোগে করা শুভ কাজ, আপনি সাফল্যের জন্য সম্মান মেলে, সামাজিকভাবে সমৃদ্ধি মেলে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা যায়। এর নাম অনুসারে, এটি ভগবান বিষ্ণু এবং অন্যান্যদের সাথে যুক্ত। এ ছাড়া বুধ ও শুক্রের সংমিশ্রণের কারণে এই যোগ তৈরি হয়। যখন এই যোগ গঠিত হয়, তখন জীবনে ভারসাম্য, সমন্বয় এবং শক্তিশালী মূল্যবোধ থাকে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, বুধ এবং শুক্র এতে একসাথে থাকেন। এই গ্রহগুলি রাহু, কেতু এবং শনির মতো কোনও অশুভ গ্রহ দ্বারা প্রভাবিত হয় না। একই সময়ে, শুক্রকে আকর্ষণ, সম্পদ, সৌভাগ্য এবং বিলাসিতার কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের প্রভাবে একজন মানুষ বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে এবং প্রতিটি কাজে সাফল্য পায়।
এই যোগের জন্য বহু রাশি উপকার পাবে। কারা লাকি!
মিথুন- রাশির জন্য ভাল যোগ রয়েছে, ক্যারিয়ার থেকে সামাজিক জীবন পর্যন্ত, আপনি সম্মান অর্জন করবেন, আপনার কাজের জন্য আপনি প্রশংসিত হবেন। আপনার যোগাযোগের স্তর ভাল হবে। মানুষ আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবে। এইভাবে, আত্মবিশ্বাসও বাড়বে এবং আপনার সিদ্ধান্তগুলি ভাল কাজ করবে।
তুলা রাশি- জন্যও ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিমাণের জন্য আগে যে কোনও বিনিয়োগ আপনার সুবিধা আনতে পারে। আপনি যা অর্জন করেছেন তার উপর ভিত্তি করে, আপনি এখন আপনার জন্য কাজ করবেন, পুরানো কাজ করা হবে।
কন্যা রাশি- জন্যও ভাল সম্ভাবনা রয়েছে, চাকরিতে আপনার জন্য সময় ভাল। আপনি একটি পদোন্নতি পেতে পারেন, সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করুন। বাকি সব ঠিক হয়ে যাবে।
সিংহ রাশি- সমাজে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে। যারা যোগাযোগের ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More