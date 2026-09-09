Lakshmi Narayan Rajyog: ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলে দেবে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ! রইল জ্যোতিষমত

Lakshmi Narayan Rajyog: ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ভাগ্য খুলে দেবে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ! রইল জ্যোতিষমত
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এ লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে। এই যোগের গঠনের সাথে সাথে অনেক রাশির জন্য ভাল যোগ তৈরি হচ্ছে। আসুন লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ যোগ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে নেওয়া যাক
লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হলে একজন ব্যক্তি সম্পদ পায়। সুখ এবং সমৃদ্ধি তার সাথে থাকে এবং ব্যবসা তার জন্য উজ্জ্বল হয়। গ্রহের ট্রানজিটের কথা বললে, বুধ ২৬ সেপ্টেম্বর তুলা রাশিতে যাবেন, শুক্র ইতিমধ্যে এই রাশিতে বসে আছেন, এমন পরিস্থিতিতে, যখন দুটি গ্রহ একত্রিত হবে, তখন লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগ তৈরি হবে এবং এটি উপকৃত হবে।
কোষ্ঠীতে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজযোগের অবস্থান অনুসারে নানান কিছু বিচার করা হয়। এই যোগকে দেবী লক্ষ্মী ও শ্রীহরি বা নারায়ণের যোগ বলে মনে করা হয়। আসন্ন সময়ে এই যোগের প্রভাব বিভিন্ন রাশিতে পড়তে থাকবে। তবে সবচেয়ে বেশি কোন রাশিগুলিতে পড়বে দেখে নিন।
কুম্ভ
এই যোগের দ্বারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে কুম্ভ রাশি। ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে এবং আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। এ ছাড়াও, আপনি ব্যবসার কাজে নিয়ে বাইরে যেতে পারেন এবং এই যোগের মাধ্যমে আপনার কাজ সম্পন্ন হবে। আপনি যদি আইনি বা সরকারী কাজে আটকে থাকেন তবে সেগুলিও সম্পন্ন হবে।
মকর
আপনার ক্যারিয়ারে ভাল সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এটি আপনার ক্যারিয়ারের জন্য একটি ভাল সময় যখন আপনি এগিয়ে যেতে পারেন। আপনি এই সময়ে পদোন্নতি, ইনক্রিমেন্ট, সবকিছু পাবেন। আপনার পরিকল্পনা এই সময়ে এগিয়ে আসবে। আপনার জন্য একটি ভাল সময় কাটান এবং এর সুবিধা নিন।
ধনু
কোনও ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনি বস্তুগত আরাম পাবেন। আপনি ভবিষ্যতে সুবিধা পাবেন পাশাপাশি শুক্র থেকে। ব্যবসা থেকে উপকৃত হবেন। সময়টি আপনার পক্ষে ভাল যা আপনার আয় বাড়িয়ে তুলবে, তাই ভাল কাজের জন্য প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করুন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদনটি মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
মিথুন রাশি এবং তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা ভাল ফলাফল পাবেন মিথুন রাশির রাশির জন্য, আর্থিক লাভ, যত্ন এবং ব্যবসায় দুর্দান্ত ফলাফল রয়েছে। আপনি যদি কোনও চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন তবে আপনিও এটি পেতে পারেন। এই সময়ে তুলা রাশির জন্য শতাংশ ভাল হবে এবং ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য শেষ হবে। আপনার মধ্যে প্রেম বাড়বে এবং আপনি ব্যবসা থেকে প্রচুর লাভও পাবেন। অস্বীকার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More