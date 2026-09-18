Lakshmi Narayan Rajyog: লক্ষ্মীনারায়ণ যোগে কপাল খুলতে চলেছে কন্যা সহ বহু রাশির! লাকির লিস্টে কারা?

Lakshmi Narayan Rajyog: লক্ষ্মীনারায়ণ যোগে কপাল খুলতে চলেছে কন্যা সহ বহু রাশির! লাকির লিস্টে কারা?
লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ দীপাবলির আগে সক্রিয় হবে, যার জন্য রাশিচক্রের জন্য আর্থিক লাভের পরিস্থিতি তৈরি হবে। কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে তা পড়ুন।
দীপাবলীর আগে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ গঠিত হতে চলেছে। তিনটি বড় গ্রহের পরিবর্তন অনেক রাশির জন্য আর্থিক লাভের সম্ভাবনা তৈরি করবে। এই গ্রহগুলির মহাচল অনেক রাশির জন্য ভাগ্য খুলে দেবে। দুটি গ্রহের পশ্চাদপসরণ শুভ যোগ এবং এটি অনেক রাশির জন্য ভাল যোগ তৈরি করবে। এ ছাড়াও, রাহু রাশিচক্রও পরিবর্তন করছেন।
দুর্গাপুজো শুরু হবে ১৭ অক্টোবর থেকে। দীপাবলি উদযাপন করা হবে এবার ৮ নভেম্বর। লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ কবে গঠিত হবে এই মাসের ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হবে। যখন শুক্র এবং বুধ উভয়ই তুলা রাশিতে আসবেন। এই দুটি গ্রহের সংমিশ্রণ লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠন করে। তবে এই বছর লক্ষ্মী নারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হবে, তবে ৩ অক্টোবর, শুক্র পশ্চাদমুখী হওয়ার কারণে এই যোগ শেষ হবে। একই সময়ে, বুধ ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ পশ্চাদমুখী হবে। এমন পরিস্থিতিতে, দীপাবলির আগে কিছু সময়ের জন্য লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ যোগ তৈরি হচ্ছে। এ
কন্যা
এই যোগ থেকে উপকার কন্যা রাশির জন্য এই যোগব্যায়াম থেকে প্রচুর উপকার হবে। আর্থিক পরিস্থিতিতে আপনার জন্য ভাল পরিস্থিতি তৈরি হবে, যার কারণে আপনি আপনার মুনাফা সর্বাধিক করতে সক্ষম হবেন। তবে এই সময়ে বড় বিনিয়োগ এড়ানো উচিত।
বৃষ
এই রাশির জন্য অনেক ডিল ভাল হতে পারে, যা ব্যবসাকে ভাল করে তুলবে, তবে যদি চিন্তা না করে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তবে তা প্রত্যাহার করা কঠিন হতে পারে। এক বা দুটি জায়গা থেকে আয় আসতে থাকবে। আপনার জন্য সময় শক্তিশালী।
মকর
এই সময়ের মধ্যে মকর রাশির জন্য আর্থিক লাভের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এই রাশিচক্রের অর্থের দিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না।
সিংহ
এই রাশির জন্য আয় বাড়বে এই যোগব্যায়ামের কারণে, সিংহ রাশির আয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জিনিসগুলি আপনার জন্য খুব ভাল হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More