Lakshmi Narayan Yog: রয়েছে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ, ধনতেরাস ২০২৬ পর্যন্ত লাকি কোন ২ রাশি?

Lakshmi Narayan Yog: রয়েছে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ, ধনতেরাস ২০২৬ পর্যন্ত লাকি কোন ২ রাশি?
এই বছর লক্ষ্মী নারায়ণ রাজযোগ গঠিত হচ্ছে। এই যোগের কারণে দীপাবলির আগে ধনতেরাস পর্যন্ত অনেক রাশির জন্য ভাল যোগ তৈরি হবে।
এই বছর, দীপাবলির আগে, ধনতেরাস পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রাজ যোগ গঠিত হচ্ছে। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত শুক্র এবং বুধ কন্যা রাশিতে থাকবেন এবং এই যোগটি তাদের সংমিশ্রণে গঠিত হচ্ছে। যে ৬ নভেম্বর শুক্র পরিবর্তিত হবে। ৬ নভেম্বর ২০২৬ সালে রয়েছে ধনতেরাস। সেই সময় পর্যন্ত চলবে লক্ষ্মীনারায়ণ যোগ। এই যোগের ফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
কন্যা রাশির লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের জন্য এটি কেমন হবে?
আর্থিক বিষয়ে আপনার জন্য, এই যোগ এবং বুধাদিত্য যোগও আপনার উপকার করবে। সামগ্রিকভাবে, এই দীপাবলি আপনার জন্য একটি ভাল সময়। আপনি অর্থ উপার্জন করবেন। এই রাশির জন্য, বুধ এবং শুক্র উভয় গ্রহের সংমিশ্রণ ভাল ফলাফল পাচ্ছে।
মকর রাশির জন্য সময় কেমন হবে?
মকর রাশির জন্য ভাল সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। এই রাশির লোকদের জন্য, ব্যবসা থেকে ক্যারিয়ার পর্যন্ত পেশাদার জীবনে আপনার জন্য ভাল সুযোগ রয়েছে, আপনি এখন কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, এতদিন ধরে বিরক্তি তৈরি করছে এমন বিষয়গুলি এখন সঠিক দিকে যাবে।
ধনতেরাস ২০২৬ -
ধনতেরাস ২০২৬ এই বছর পড়েছে ৬ নভেম্বর। কেনাকাটার শুভ সময়,কাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। আর ধনতেরস পুজোর শুভ সময়, সন্ধ্যা ৬টা ১৮ মিনিট থেকে রাত ৮টা ১০ মিনিট পর্যন্ত।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More