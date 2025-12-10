Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    সিংহ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 10, 2025 11:36 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ রাশি (জুলাই 23-আগস্ট 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, চাপের কাছে মাথা নত করবেন না প্রেম উদযাপন করার জন্য আপনার কাছে আজ দুর্দান্ত মুহূর্ত রয়েছে। নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন যা উত্পাদনশীলতার অনুমতি দেয়। সমৃদ্ধি আজ স্মার্ট বিনিয়োগের অনুমতি দেয়। আজ প্রেমিকের আকাঙ্ক্ষার কথা বিবেচনা করুন। ক্যারিয়ারে সাফল্য আসবে। আপনি আজ সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং এটি আপনাকে স্মার্ট বিনিয়োগ করতে সহায়তা করবে। লাইফস্টাইলের দিকে নজর দিন। সিংহ রাশি রাশিফল আজ অভিব্যক্তিপূর্ণ হন এবং এটি সম্পর্কের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। আপনি যখন তর্ক এড়িয়ে যান, তখন অপ্রীতিকর আলোচনাগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ভুল বোঝাবুঝির পথ প্রশস্ত করতে পারে। আজ প্রেমিকের সাথে বসে আপনাকে অবশ্যই অতীতের দিকে নজর দেওয়া এড়ানো উচিত। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে আজ নতুন বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিবাহিত মহিলাদেরও আজ সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সিংহ রাশিফল আজ তর্ক থেকে মুক্ত থাকুন এবং কর্মক্ষেত্রে তর্কে জড়াবেন না। কিছু স্বাস্থ্যসেবা, আইটি, অ্যানিমেশন, ব্যাংকিং এবং আর্কিটেকচার পেশাদাররা বিদেশে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগ দেখতে পাবেন। ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য আপনি যোগাযোগ দক্ষতা ব্যবহার করতে পারেন। কিছু উদ্যোক্তা ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে সামান্য ঘর্ষণ বিকাশ করতে পারে, তবে ভাগ্যক্রমে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে বিষয়গুলি সমাধান হতে পারে। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। সিংহ রাশি আজ রাশিফল জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ আসবে এবং আপনি দিনের প্রথম অংশে একটি সম্পত্তি কিনতে পারেন। অনলাইন লটারিও আজ ভাল মুনাফা বয়ে আনবে। কিছু নেটিভ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনবেন। পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যা থেকেও স্বস্তি পাওয়া যাবে। ব্যবসায়ীরা প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। বাচ্চাদের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য আপনার অর্থের প্রয়োজনও হতে পারে। সিংহ রাশি রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল থাকলেও ছুটিতে থাকাকালীন বিদ্যমান ওষুধগুলি চালিয়ে যাওয়া এবং অ্যাডভেঞ্চার ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে যাওয়া ভাল। মহিলারা মাইগ্রেন বা মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা বিকাশ করতে পারে। পুষ্টিকর ও সুষম খাবার গ্রহণ করুন এবং চর্বিযুক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন। বাস বা ট্রেনে ওঠার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিছু প্রবীণরা ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কেও অভিযোগ করতে পারেন। দিনের দ্বিতীয় অংশে কান সম্পর্কিত সংক্রমণের জন্য ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/সিংহ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes