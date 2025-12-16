Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    সিংহ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:28 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ রাশি (জুলাই 23-আগস্ট 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সততা হ'ল যা আপনাকে সংজ্ঞায়িত করে প্রেমের জন্য সময় ব্যয় করুন এবং এটি বন্ধনকে শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং এটি ভাল ফলাফল পাবে। আপনার সম্পদ স্মার্টভাবে পরিচালনা করুন। প্রেমের বিষয়ে সুখী থাকার জন্য পদক্ষেপ নিন। সম্পদ বাড়ানোর জন্য আরও ভাল আর্থিক ধারণা সন্ধান করুন। আপনার পেশাদারিত্ব অফিসে কাজ করবে। স্বাস্থ্যও আজ ভালো। সিংহ রাশি রাশিফল আজ আপনার সঙ্গী প্রকৃতির যত্নশীল হবেন এবং এটি আপনাকে সুখী থাকতে সহায়তা করবে। ভ্রমণের সময়, কোনও অফিসিয়াল ইভেন্টে অংশ নেওয়ার সময় বা আজ কোনও পার্টিতে আপনি বিশেষ কারও সাথে দেখা করবেন। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য আপনি অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রেমিকের পছন্দগুলি বিবেচনা করা ভাল। কিছু মহিলা নেটিভ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে খুশি নাও হতে পারে। অবিবাহিত নেটিভরা আবার প্রেমে পড়ার সৌভাগ্য হবে। সিংহ রাশিফল আজ যোগাযোগটি সোজা রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি অধ্যবসায়ের সাথে মোকাবেলা করেছেন। যারা ক্রিয়েটিভ ফিল্ড যেমন আর্টস, পেইন্টিং, মুভি মেকিং, পাবলিশিং এবং গ্রাফিক ডিজাইনিংয়ের সাথে জড়িত, তারা নতুন ক্লায়েন্ট খুঁজে পাবেন। আপনি আজ চাকরির সাক্ষাত্কারে উত্তীর্ণ হতে পারেন। টেক্সটাইল, ফ্যাশন অ্যাকসেসরিজ, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার অ্যাকসেসরিজ, অটোমোবাইল এবং নির্মাণ সামগ্রী সামগ্রীর সাথে যুক্ত উদ্যোক্তারা ভাল মুনাফা দেখতে পাবেন। ব্যবসায়ীরা কর্তৃপক্ষের সাথে ছোটখাটো সমস্যা তৈরি করতে পারে যা তাত্ক্ষণিক নিষ্পত্তির দাবি করে। শিক্ষার্থীরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রেও সফল হতে পারে। সিংহ রাশিফল আজ আপনি অর্থের দিক থেকে ভাল। তবে আজ ব্যয়ও বেশি হবে। বিলাসবহুল জিনিসপত্রের কেনাকাটা কমিয়ে দিন এবং বৃষ্টির দিনের জন্য সঞ্চয় নিশ্চিত করুন। উন্নত অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা রাখুন। একজন ভাইবোন আর্থিক সহায়তা দেবে। পরিবারের মধ্যে একটি উদযাপনের জন্যও আপনার ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে। কিছু ব্যবসায়ী সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন। সিংহ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ভাল থাকবে। তবে কিছু শিশু ভাইরাল জ্বর বা হজমের সমস্যার কারণে ক্লাস মিস করবে। আপনার কানে ব্যথাও হতে পারে। যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তাদেরও দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ঘুম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সিনিয়রদের প্রভাবিত করতে পারে এবং শরীরের ব্যথা আরও একটি উদ্বেগের কারণ হবে। যাদের অস্ত্রোপচারের সময়সূচী রয়েছে তারাও পরিকল্পনাটি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/সিংহ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes