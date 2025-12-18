সিংহ রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
সিংহ রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
সিংহ রাশি (জুলাই 23-আগস্ট 23) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, আজ সুখকে আলিঙ্গন করুন আপনার প্রেমের জীবনে বিস্ময় আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনি অফিসে উৎপাদনশীল, এবং এটি নতুন দায়িত্বও নিয়ে আসবে। আজ বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। রোমান্টিক সমস্যাগুলি সমাধান করুন এবং অফিসে দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগগুলিও সন্ধান করুন। আর্থিকভাবে আপনি আজ স্থিতিশীল থাকলেও আপনার স্বাস্থ্যও নিখুঁত। সিংহ রাশির প্রেমের রাশিফল আজ ধৈর্যশীল শ্রোতা হন এবং প্রকৃতিতে একগুঁয়েমি হবেন না। আপনার প্রেমের সম্পর্ককে অধিকারবাদ থেকে রক্ষা করা উচিত, যা সুখের দিকে পরিচালিত করবে। উপহার দিয়ে প্রেমিককে চমকে দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। আপনি একটি রোমান্টিক ছুটির পরিকল্পনাও করতে পারেন। এটি নতুন প্রেমিকদের জন্য কাজ করবে কারণ তারা একে অপরকে ভালভাবে জানতে পারে। আপনি আজ প্রাক্তন শিখার সাথে দেখা করার পরে হারানো প্রেমকে পুনরায় জাগ্রত করতে পারেন। তবে বিবাহিতদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাদের বিবাহ বিপন্ন না হয়। সিংহ রাশিফল আজ আপনার পারফরম্যান্সের মূল্যায়ন বা বিশ্লেষণ করা হবে। আপনি প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা করুন। যারা এইচআর, ব্যাংকিং, কাস্টমার সার্ভিস এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে আছেন তাদের একটি ব্যস্ত দিন থাকবে। আপনাকে একাধিক ডেটা চার্ট এবং উপস্থাপনা প্রস্তুত করার প্রয়োজন হতে পারে। এটি আপনার প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাও পরীক্ষা করতে পারে। যারা আর্থিক প্রোফাইল পরিচালনা করেন তাদের সতর্ক হওয়া দরকার। সৃজনশীলতার দিক থেকে লেখকদের একটি ভাল দিন থাকবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। কিছু ব্যবসায়ী পেমেন্ট নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। সিংহ রাশিফল আজ সম্পদ আসতে পারে। পূর্ববর্তী কিছু বিনিয়োগ আজ ভাল রিটার্ন আনবে। আপনি সম্পত্তি বা রিয়েল এস্টেটেও বিনিয়োগ করতে পারেন। একটি বাড়ি সংস্কার করা একটি ভাল সিদ্ধান্ত, তবে নিশ্চিত করুন যে এটি একটি বিশাল পরিমাণ খায় না। আপনি একটি ব্যাংক ঋণও পেতে পারেন এবং ব্যবসায়ীরা প্রোমোটারদের কাছ থেকে তহবিল পেতে ভাগ্যবান হবেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করা ভাল। সিংহ রাশিফল আজ ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন। আপনাকে অবশ্যই হাঁটু এবং কনুই সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। সিনিয়ররা দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারে। শিশুরা খেলার সময় ক্ষত বিকাশ করতে পারে। তৈলাক্ত, চিটচিটে খাবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, কারণ এটি স্থূলত্বের কারণও হতে পারে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি ডায়াবেটিস নেটিভদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মহিলার ত্বক-সম্পর্কিত সংক্রমণও হবে। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)