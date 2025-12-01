Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সিংহ রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    সিংহ রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 12:41 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সিংহ রাশি (জুলাই 23-আগস্ট 23) মাসিক রাশিফল পূর্বাভাস বলেছেন, উজ্জ্বল স্পটলাইট গাইড সাহসী পদক্ষেপগুলি এই ডিসেম্বরে এই ডিসেম্বরে, সিংহ রাশির লোকেরা উজ্জ্বল শক্তি এবং নতুন সম্ভাবনা অনুভব করে। স্পষ্টভাবে কথা বলুন, নম্র থাকুন, সহায়ক লোকেদের সাথে সংযোগ স্থাপন করুন এবং অবিচল, আনন্দময় অগ্রগতির দিকে পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিন। সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারা নতুন ছোট ছোট উদ্বোধনের সাথে একটি প্রাণবন্ত ডিসেম্বর দেখেন। আত্মবিশ্বাস ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে সহায়তা করে, যখন শোনা ভারসাম্য নিয়ে আসে। পরিমাপ করা ঝুঁকি নিন, মূল কাজগুলি শেষ করুন এবং দয়া করে নেতৃত্ব দিন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সমর্থন আত্মা বাড়িয়ে তোলে। মাসের শেষে, অবিচল মনোযোগ সামনে সত্যিকারের অগ্রগতি এবং আনন্দ নিয়ে আসে। সিংহ রাশির প্রেমের রাশিফল এই মাসে রোম্যান্স উজ্জ্বল হয় কারণ সিংহ রাশি উষ্ণতা দেখায়। অবিবাহিতরা উদযাপনে বা বন্ধুদের মাধ্যমে দয়ালু লোকদের সাথে দেখা করতে পারে; খোলামেলা কিন্তু আপনার মূল্যবোধের প্রতি সত্য থাকুন। দম্পতিরা কৌতুকপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অবিচল শ্রবণ এবং ভাগ করে নেওয়া ছোট পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে। অন্যকে দূরে ঠেলে দেয় এমন অহংকারী শব্দগুলি এড়িয়ে চলুন; নম্র কথা এবং মৃদু ধৈর্য বেছে নিন। কোমল মুহুর্তগুলি উদযাপন করুন, চিন্তাশীল নোট প্রেরণ করুন এবং সাধারণ আচারগুলি উপভোগ করুন যা হাসি নিয়ে আসে। এই নরম কাজগুলি প্রেমকে পুষ্ট করে এবং সারা মাস ধরে বিশ্বাসকে গভীর করে। সিংহ রাশির ক্যারিয়ার রাশিফল এই মাসের কর্মক্ষেত্রে, সিংহ রাশির লোকেরা তাদের কণ্ঠস্বর এবং অবিচল উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। পরিষ্কার ধারণা নিয়ে কথা বলুন এবং সহায়ক কর্মের মাধ্যমে নেতৃত্ব দেখান। আস্থা এবং দৃশ্যমানতা তৈরি করতে ছোট প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করুন। যদি নতুন কাজগুলি আসে তবে সেগুলি ধাপে ধাপে পরিকল্পনা করুন এবং প্রয়োজনীয় গাইডেন্সের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতা করুন এবং দলের জয়ের জন্য ক্রেডিট ভাগ করুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন; দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবগুলি বিবেচনা করুন। একটি সতর্ক, আত্মবিশ্বাসী পদ্ধতির নতুন দরজা খুলবে এবং ডিসেম্বরের শেষের দিকে স্বীকৃতি আনবে এবং অবিচল হাততালি অপেক্ষা করছে। সিংহ রাশির অর্থ রাশিফল এই মাসের রাশিফল আপনি যখন বাজেট করেন এবং যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করেন তখন অর্থ আশাব্যঞ্জক বোধ করে। প্রতিদিনের খরচ ট্র্যাক করুন, প্রতি সপ্তাহে একটি ছোট সঞ্চয় আলাদা করে রাখুন এবং শোভনীয় আইটেমগুলিতে ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। অপ্রত্যাশিত ছোট উপহার বা বোনাস সদয় উত্স থেকে উপস্থিত হতে পারে। ঋণ দেওয়ার আগে পরিষ্কার চুক্তি করুন এবং দু'বার ভাবুন। যদি বিনিয়োগের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে নিরাপদ, পরিচিত বিকল্পগুলি চয়ন করুন এবং বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করুন। ব্যবহারিক পদক্ষেপ এবং ছোট ত্যাগগুলি এখন সামনের মাসগুলির জন্য স্থিতিশীল তহবিল এবং আরও শান্তি এবং অবিচ্ছিন্ন লাভ নিশ্চিত করবে। সিংহ রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে সিংহ রাশির লোকদের অবশ্যই শান্ত বিশ্রামের সাথে প্রাণবন্ত ক্রিয়াকলাপের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। একটি স্থির ঘুমের সময়সূচী রাখুন, হাঁটা বা যোগব্যায়ামের মতো মৃদু অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পুষ্টিকর নিরামিষ খাবার খান যা শক্তি বাড়ায়। সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের বিরতি বা শান্ত মুহুর্তগুলি স্ট্রেস কমিয়ে দেয় এবং মনকে পরিষ্কার করে। গভীর রাত এড়িয়ে চলুন এবং বিছানার আগে ভারী স্ক্রিনের সময় হ্রাস করুন। ক্লান্ত বা অসুস্থ হলে, অপেক্ষা করার পরিবর্তে তাড়াতাড়ি চিকিত্সার পরামর্শ নিন। ছোট প্রতিদিনের যত্ন আরও ভাল শক্তি এবং একটি রোদ মেজাজের দিকে পরিচালিত করে। সিংহ রাশির গুণাবলী শক্তি: উদার, অনুগত, উদ্যমী, উত্সাহী দুর্বলতা: অহংকারী, বিলাসবহুল সন্ধানকারী, অসাবধানতা এবং আত্মতৃপ্তি প্রতীক: সিংহ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: হৃদয় এবং মেরুদণ্ডের চিহ্ন শাসক: সূর্য ভাগ্যবান দিন: রবিবার ভাগ্যবান রঙ: সোনালী ভাগ্যবান সংখ্যা: 19 ভাগ্যবান পাথর: রুবি লিও সাইন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু ভাল সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্র সামঞ্জস্য: সিংহ, কুম্ভ ন্যাত্রী সামঞ্জস্য: কর্কট, কন্যা, মকর রাশি, মীন রাশি কম সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Leo Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/সিংহ রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes