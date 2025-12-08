Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 08, 2025 1:23 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24 - অক্টোবর 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিন আজ আপনার প্রেমের জীবনকে সমস্যা থেকে মুক্ত রাখুন এবং অফিস ক্যারিয়ারের সুযোগ দেবে। আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল এবং আপনার স্বাস্থ্যও ইতিবাচক হবে। সম্পর্কের জন্য সময় বের করুন। পেশাগত সাফল্য থাকবে এবং আর্থিকভাবে আপনি ভাল আছেন। কোনও বড় সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। স্বাস্থ্যকর ডায়েট করুন। তুলা রাশির রাশিফল আজ আপনি প্রেমে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন এবং বিদ্যমান সংকটের সমাধানও করবেন। আপনার প্রেমিকের সাথে আপনার সমস্যা সম্পর্কে কথা বলুন। প্রেমের বিষয়ে আপনি অহংকার সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন এবং কিছু কম্পন আজ বিপর্যয়করও হতে পারে। আপনার প্রেমিকের ব্যক্তিগত স্থানকেও মূল্য দেওয়া উচিত। কিছু সম্পর্ক বিয়েতে পরিণত হবে। আপনার সম্পর্কটি আপনার পিতামাতার সমর্থন পাবে। অবিবাহিত নেটিভরা ভ্রমণের সময় বা কোনও অফিসিয়াল ইভেন্টে নতুন প্রেম খুঁজে পেতে সফল হবেন। তুলা রাশির রাশিফল আজ অফিসের রাজনীতির দিকে নজর রাখুন। নতুন নতুন কাজ আসবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঘন্টা ব্যয় করবেন। যাদের সাক্ষাত্কারের সময়সূচী রয়েছে তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে এতে অংশ নিতে পারেন। আইটি, মেকানিক্যাল, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রনিক, অ্যাডভার্টাইজিং, ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যাংকিং পেশাদারদের তাদের দক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। অংশীদারের সাথে একটি সুরেলা সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং দ্রুত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না। উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসা প্রসারিত করতে বা পরীক্ষামূলক হতে দ্বিধা করা উচিত নয়। আপনি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করবেন, যা আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। শিক্ষার্থীরাও আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। তুলা রাশি আজ রাশিফল আর্থিক সাফল্য আজ আপনার পাশে থাকবে। প্রচুর উত্স থেকে সম্পদ আসবে এবং আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগের বিষয়ে সিরিয়াস হতে পারেন। একজন ভাইবোন বা পরিবারের একজন প্রবীণ সদস্যেরও চিকিত্সা যত্নের জন্য আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হবে। ব্যবসায়ীরা সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন, অন্যদিকে নতুন অংশীদারদের সাথে নতুন আর্থিক চুক্তি করার সময় সতর্ক থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ একটি স্বাস্থ্যকর মেনু রাখুন। আপনি ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করতে পারেন। সিনিয়রদের তেল এবং চিনি কমানোর বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। আপনার জয়েন্টগুলিতে ব্যথা হতে পারে। ত্বক এবং দাঁতের সাথেও সমস্যা থাকতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই ট্রাফিকের সব নিয়ম মেনে চলতে হবে। বাচ্চারা আজ খেলার সময় ছোটখাটো আঘাত বিকাশ করতে পারে। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: আঁশ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্রবার শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশির সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা রাশি, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes