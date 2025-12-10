Edit Profile
    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 10, 2025 11:39 AM IST
    By Sayani Rana
    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24-অক্টোবর 23) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শৃঙ্খলার সাথে কখনও আপস করবেন না কাজের বিষয়ে সরাসরি মতামত দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করুন। নিশ্চিত করুন যে প্রেমের সম্পর্কে আপনার কোনও ভান নেই। আর্থিক বিষয়গুলি আরও ভাল ব্যবস্থাপনার দাবি রাখে। স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন এবং আপনার পেশাগত জীবনকে বিতর্ক থেকে মুক্ত রাখুন। অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করুন, তবে ছোটখাটো চিকিত্সা সমস্যাগুলিও দিনটিকে প্রভাবিত করতে পারে। তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের জীবনকে প্রাণবন্ত এবং আকর্ষক রাখুন। একসাথে আরও বেশি সময় কাটান এবং আপনার আবেগ ভাগ করুন। কিছু প্রেমের বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে এবং সেগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে। মহিলা নেটিভরাও আজ পুরানো সম্পর্কের দিকে ফিরে যেতে পারেন। প্রেমিকের ব্যক্তিগত স্থানে প্রবেশ না করার জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। নারীরা আজ বিয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস হতে পারেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি রোমান্টিক ডিনার করা এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে কল করা ভাল। তুলা রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দূরে সরে যাবেন না। পরামর্শে উদ্ভাবনী হন এবং আপনার মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করুন। বিপণন এবং বিক্রয়কর্মীরা লক্ষ্য পূরণ করবেন, যখন ব্যবসায় বিকাশকারী, ব্যবস্থাপনা পেশাদার এবং আইটি প্রকৌশলীদের ব্যস্ত সময়সূচী থাকবে। সহকর্মীর সাথে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য এবং অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য আজকের দিনটি ভাল নয়। দিনের প্রথম ভাগে লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হবেন ব্যবসায়ীরা। তুলা রাশি আজ রাশিফল ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও, রুটিন জীবন প্রভাবিত হবে না। আপনি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য দিনটি বেছে নেবেন। কিছু মহিলা দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করবেন, যখন আপনি কোনও বন্ধু বা ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশও বেছে নিতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ক্লায়েন্টদের সাথে সমস্ত আর্থিক সমস্যা নিষ্পত্তি করতেও সফল হবেন। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উঠে আসবে। দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে। আপনাকে আরও বেশি করে সবুজ শাকসবজি এবং ফল খাওয়া দরকার। যাদের কিডনি বা লিভার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাও থাকতে পারে যা সিনিয়রদের প্রভাবিত করতে পারে। আপনার আজ তেল এবং চিনি উভয়ই ত্যাগ করা উচিত। দিনের দ্বিতীয় অংশে মহিলাদের স্ত্রীরোগ সমস্যা দেখা দেবে। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: আঁশ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্রবার শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশির সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা রাশি, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

