Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 18, 2025 2:14 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24-অক্টোবর 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, অহংকারকে আপনার রুটিন জীবনে প্রভাব ফেলতে দেবেন না আজ রোমান্টিক হোন এবং আপনার প্রেম জীবন বিস্ময়কর দেখতে পাবে। অফিসের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। আর্থিক সমৃদ্ধিও আজ আপনার জীবনে বিদ্যমান। আজ আপনার প্রেমের জীবনে আপনাকে শান্ত এবং ধৈর্যশীল থাকতে হবে। অফিসের কাজকর্ম যত্ন সহকারে পরিচালনা করুন। সম্পদ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভাগ্যবান। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ সামান্য কম্পন সত্ত্বেও আপনার প্রেমের সম্পর্ক অটুট থাকবে। রোমান্টিক ডিনার করার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন, যেখানে আপনি আপনার প্রেমিককে উপহার দিয়ে চমকে দিতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কের জন্য আপনাকে সময় ব্যয় করতে হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি অন্যকে প্রস্তাব দেওয়া এবং ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করা ভাল। বিবাহিত মহিলারা কোনও প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে দেখা করতে পারেন, যা একটি পুরানো প্রেমের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। এটি এড়িয়ে চলুন, কারণ আপনার পারিবারিক জীবন বিপদে পড়বে। তুলা রাশিফল আজ সহকর্মীর সাথে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য এবং অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য আজকের দিনটি ভাল নয়। শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, কপিরাইটার, উদ্ভিদবিদ এবং পুলিশ কর্মীদের একটি স্বাভাবিক দিন থাকবে। একজন শিল্পী বা সৃজনশীল ব্যক্তি আজ তাদের ক্যারিয়ারের প্রথম বিরতি পেতে পারেন। দলের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের সতর্ক থাকতে হবে। কিছু কাজের জন্য আপনাকে ওভারটাইম থাকতে হবে এবং আপনার প্রচেষ্টাও আজ ফলপ্রসূ হবে। যাইহোক, আইটি পেশাদারদের কাজের কিছু অংশ পুনরায় কাজ করতে হবে, যা তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করতে পারে। তুলা রাশি রাশিফল আজ কিছু মহিলা গহনা এবং বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কিনতে আগ্রহী হবেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি কোনও বন্ধু বা ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভাল। দিনের দ্বিতীয় অংশটি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনার জন্য ভাল, তবে আপনার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত তহবিল রয়েছে তা নিশ্চিত করুন। পরিবারের একটি আইনি সমস্যার জন্য আপনাকে কোনও আত্মীয়কে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি এটি তাড়াতাড়ি ফিরে পাবেন। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার হৃদস্পন্দন সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার। দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করাও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু প্রবীণ তাদের হাঁটুতে ব্যথা এবং ঘুমের অভাব সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন। এটি সমাধানের জন্য প্রথাগত চিকিত্সার জন্য যান। আপনি জয়েন্টগুলিতে ছোটখাটো ব্যথা বিকাশ করতে পারেন, যার জন্য বিশেষজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন হবে। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: আঁশ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্রবার শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশির সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা রাশি, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes