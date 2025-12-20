Edit Profile
    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:32 AM IST
    By Sayani Rana
    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24 - অক্টোবর 23) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আজ, জীবন আপনার জন্য কোনও রসিকতা নয় একটি সুখী প্রেম জীবন কাটান যেখানে আপনি একসাথে বেশি সময় কাটান। কাজটি ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে তা নিশ্চিত করুন এবং আর্থিক সাফল্যও বিদ্যমান। আপনি আজ ভাল স্বাস্থ্যও দেখতে পাবেন। প্রেমের সম্পর্কটি আজ মজা এবং অ্যাডভেঞ্চারে ভরপুর। অফিসে সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন এবং নতুন দায়িত্বও গ্রহণ করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল, এবং কোনও চিকিত্সা সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না। তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমের জীবনের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি ইতিবাচক ফলাফল আনবে। প্রেমের ক্ষেত্রে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং কিছু দীর্ঘ-দূরত্বের সম্পর্কের একটি সংকট থাকবে যা এমনকি ব্রেকআপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিছু পুরুষ নেটিভ অফিস রোম্যান্সে পড়ে যাবেন। আপনি যদি তাড়াতাড়ি বিয়ে করার পরিকল্পনা করছেন তবে আপনার জন্য জিনিসগুলি আরও উজ্জ্বল দেখায়। প্রেমিকের প্রতি স্নেহ এবং যত্ন বর্ষণ করুন এবং এটি ফিরিয়ে নিন। তবে বিবাহিতদের সতর্ক থাকতে হবে যেন তাদের বিবাহিত জীবন নষ্ট না হয়। তুলা রাশির রাশিফল আজ দিনের প্রথম অংশটি একটি নতুন প্রকল্প চালু করতে বা কোনও নতুন কাজ গ্রহণ করতে ভাল। যখন কোম্পানি আপনাকে একটি নতুন কাজ অর্পণ করে, তখন বুঝতে হবে যে আপনার প্রোফাইল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। অফিসের রাজনীতি এড়িয়ে চলুন এবং দলের কাজগুলি পরিচালনা করার সময় দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার জন্য আপনার যথেষ্ট স্মার্ট হওয়া উচিত। টিম আলোচনায় অভিব্যক্তিপূর্ণ হন এবং সর্বদা একটি 'প্ল্যান বি' নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বিদেশে প্রসারিত করতে পারেন। তুলা রাশি রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। বন্ধুর সাথে আর্থিক বিরোধ সমাধানের উদ্যোগ নিন। আপনি পরিবারের মধ্যে কোনও ইভেন্ট বা উদযাপনে অনুদান দিতে পারেন। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি বেছে নিন। ব্যবসায়ীরা ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন এবং ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্যও তহবিল দেখতে পাবেন। বিদেশে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীদের ব্যয়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রয়োজন হতে পারে এবং আপনার এর জন্য বিধান থাকা দরকার। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। তবে কিছু মহিলা শ্বাসকষ্টের সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করবেন। হজমেও সমস্যা হতে পারে। শিশুদের খেলার সময় ধারালো জিনিস ব্যবহার করা এড়ানো উচিত। যাদের ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে তাদের যোগব্যায়াম এবং ধ্যানসহ প্রাকৃতিক প্রতিকারের দিকে যাওয়া উচিত। কিছু নেটিভকে দুঃসাহসিক খেলাধুলায় অংশ নেওয়ার সময়ও সতর্ক থাকতে হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি অ্যালকোহল ত্যাগ করা ভাল। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: আঁশ উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্রবার শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশির সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা রাশি, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

