Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 09, 2025 10:51 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি অন্যের আবেগকে মূল্য দেন প্রেমের বিষয়গুলির সমাধান করুন এবং আজ পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য কাজ চালিয়ে যান। সম্পদ সুখ বয়ে আনবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। প্রেমের বিষয়ে শান্ত ও শান্ত থাকুন। পেশাগত সমস্যাগুলি অধ্যবসায়ের সাথে নিষ্পত্তি করুন।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    তুলা রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    আজ একটি সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করুন। আপনার স্বাস্থ্য আজ ভাল আছে। তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের বিষয়ে কঠোর শব্দ এড়িয়ে চলুন। আপনাদের দুজনকেই আজ অবশ্যই পরিপক্ক মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে। আজকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অহংকারের কোনও ভূমিকা নেই। কিছু মহিলা আজ তাদের প্রেমিককে একগুঁয়েমি বলে মনে করতে পারেন। একটি শব্দ বা বিবৃতি কাঁপুনি সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি এমনকি ব্রেকআপের কারণও হতে পারে। প্রেমিকের উপর আপনার ধারণাগুলি চাপিয়ে না দেওয়াই ভাল। কোনও বন্ধু বা আত্মীয়কে প্রেমিককে প্রভাবিত করতে না দেওয়ার জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। বিবাহিত নারীরা আজ গর্ভধারণ করতে পারেন।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশিফল আজ রাশিফল আজ নির্ধারিত কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন। যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যানিমেশন, আর্কিটেকচার এবং পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। কিছু আইনজীবী চাঞ্চল্যকর মামলা গ্রহণ করবেন, যা তাদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগও দেবে। অফিসিয়াল তর্ক করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন, কারণ আপনার কথাগুলি বিকৃত হতে পারে, ভবিষ্যতে গুরুতর ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। যদিও ব্যবসা সম্প্রসারণ একটি ভাল ধারণা, তবে নতুন বাজার বিদেশে থাকার সময় উদ্যোক্তাদের অবশ্যই বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশিফল আজ আর্থিকভাবে আপনি ভাল আছেন এবং এটি আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলবে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধটি বৈদ্যুতিন ডিভাইস এবং ফ্যাশন আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য কেনাকাটার জন্য ভাল। আপনি আজ কোনও বন্ধু বা ভাইবোনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তবে কিছু মহিলার কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছ থেকেও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। ব্যবসায়ীরা ব্যবসাকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে সফল হবেন। পরিবারের মধ্যে একটি উদযাপনের জন্যও আপনার ব্যয়ের প্রয়োজন হতে পারে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে শিশুদের ভাইরাল জ্বর হতে পারে, যা সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। তেল এবং গ্রিজ সমৃদ্ধ খাবার এড়িয়ে চলুন। পরিবর্তে, প্লেটটি সবুজ শাকসবজি এবং ফল দিয়ে পূরণ করুন। সন্ধ্যার বেলায় উচ্চ গতিতে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন। সিনিয়ররা দিনের দ্বিতীয় অংশে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত জটিলতাও বিকাশ করতে পারে।

    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৯ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes