Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 28, 2025 1:10 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অফিসে আপনার পারফরম্যান্স ভাল থাকবে। অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রেমিকের সঙ্গে বেশি সময় কাটানোর কথা বিবেচনা করুন। চমৎকারভাবে পারফর্ম করার জন্য কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ পরিচালনা করুন। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশা পূরণ করুন এবং সম্পদ বাড়ানোর পদক্ষেপও নিন। স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল
    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমিকের আবেগে আঘাত করবেন না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক এড়িয়ে চলুন এবং সঙ্গীকে জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে দিন। আজ আপনার একজন ভালো শ্রোতা হওয়া উচিত। প্রেমের বিষয়ে আপনি পিতামাতার সমর্থনও পেতে পারেন। দিনের প্রথম অংশে কিছু তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে এবং প্রেমিককে পিতামাতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। কথোপকথনের সময় কঠোর শব্দ এড়িয়ে চলুন।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির রাশিফল আজ একটি উত্পাদনশীল দিন কাটাতে যেখানে আপনি কাজের কারণে প্রচুর ভ্রমণ করবেন। উদ্ভাবনী ফলাফল আনার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। নতুন কাজগুলি আপনার পেশাদারিত্বকে শক্তিশালী করবে। সেশনগুলিতে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসুন যেখানে আপনি ঊর্ধ্বতন এবং সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন। যারা কাগজ নামিয়ে রাখতে চান তারা দিনটি বেছে নিতে পারেন। আপনি একটি নতুন প্রকল্প চালু করতেও সফল হতে পারেন। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হতে সফল হতে পারে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশি আজ রাশিফল আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও, আপনি রুটিন জীবন পরিচালনা করতে সফল হবেন। বড় ধরনের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। পরিবারের মধ্যে আর্থিক বিরোধ নিরসনে সাফল্য পাওয়া যায়। আপনি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন। কিছু স্থানীয়রা বাড়িটি সংস্কারের জন্যও দিনটি বেছে নেবেন। ব্যবসায়ীরা বিদেশে সুযোগ দেখতে পাবেন এবং প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। আপনি সন্তানদের মধ্যে সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। কিছু মহিলাকে কর্মক্ষেত্রে উদযাপনের জন্য ব্যয় করতে হবে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি আসতে পারে। আপনার জীবনযাত্রার বিষয়ে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। ছুটিতে থাকাকালীন মহিলাদের অবশ্যই দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকতে হবে। ভারী জিনিস উত্তোলন করবেন না এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রোটিন এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ সুষম ডায়েট রয়েছে। আপনার শরীরকে ফিট রাখতে আজ আপনার আরও শাকসবজি এবং ফল খাওয়া উচিত। আজ ধূমপান করবেন না, কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যালকোহল ত্যাগ করার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন।

    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes