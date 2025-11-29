Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    তুলা রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:32 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন। অর্থের প্রতি আপনার প্রতিশ্রুতি জীবনে সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। সঙ্গীর প্রতি স্নেহ বর্ষণ চালিয়ে যান। আপনার পেশাগত জীবনও আজ ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান। তবে স্বাস্থ্যের জন্য আরও যত্ন প্রয়োজন।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    তুলা রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশি আজ আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর সময় সাবধান থাকুন। অপ্রীতিকর কথোপকথন এড়িয়ে চলুন যা ভুল বোঝাবুঝির কারণও হতে পারে। ওভারের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ না করাই ভালো। আজকের দিনটি নতুন প্রেমিকদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছোটখাটো অহংবোধ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি দেখা দিতে পারে। অফিসের রোম্যান্স বইগুলিতে ভাল লাগতে পারে, তবে এটি বাস্তব জীবনে বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষত যদি আপনি বিবাহিত হন। মহিলারা দিনের প্রথমার্ধে একটি প্রস্তাব আশা করতে পারেন।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। এটি সময়সীমার আগে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিষ্কার করতে সহায়তা করবে। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা আলোচনার টেবিলে কাজ করবে, বিশেষত অফশোর ক্লায়েন্টদের পরিচালনা করার সময়। আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করার জন্য আপনাকে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে হতে পারে। কিছু চাকরিপ্রার্থীও আজ সাফল্য পাবেন, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধে। কর্তৃপক্ষের সাথে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ব্যবসায়ীদের তাদের নিষ্পত্তির জন্য দিনের প্রথম অংশটি বেছে নিতে হবে।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশিফল আজ আর্থিক জীবনে শীতল থাকুন। তবে আপনাকে অবশ্যই ট্যাক্স সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিবারে সম্পত্তি সংক্রান্ত ঝামেলা দেখা দেবে। এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে আপনি আপনার পুরানো বকেয়া পুনরুদ্ধার করতে পারেন এবং জমির মালিকানা সম্পর্কিত বিরোধে জিততে পারেন। সম্পদের প্রবাহ সত্ত্বেও, আপনার ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। কিছু নেটিভ অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে, তবে এটি সঠিক সময় নয়।

    তুলা রাশির আজকের রাশিফল

    তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনি আজ জয়েন্টগুলিতে ব্যথা বিকাশ করবেন। ভারসাম্যপূর্ণ অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবন বজায় রাখা ভাল। কিছু পুরুষ নেটিভ রক্তচাপ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করতে পারে। প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন এবং ধূমপান এড়িয়ে চলুন। গর্ভবতী মেয়েদের দু'চাকার গাড়িতে চড়তে বা বাসে ওঠার সময় সতর্ক থাকতে হবে। কিছু নেটিভ জয়েন্টগুলিতে ব্যথা এবং বুক সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও বিকাশ করবে।

    News/Astrology/তুলা রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes