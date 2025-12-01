Edit Profile
    তুলা রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    তুলা রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 12:44 PM IST
    By Sayani Rana
    তুলা রাশি (সেপ্টেম্বর 24-অক্টোবর 23) মাসিক রাশিফল পূর্বাভাস বলছে, শান্ত পছন্দগুলি আপনাকে অবিচল বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় এই মাসে পরিষ্কার চিন্তাভাবনা, অবিচল বন্ধুত্ব, কর্মক্ষেত্রে ছোট জয়, শান্ত আনন্দ এবং দরকারী শিক্ষা নিয়ে আসে। ধৈর্য ধরুন, সদয় কথা বলুন এবং প্রতিদিন শান্ত রুটিন অনুসরণ করুন। ধীর, অবিচলিত পদক্ষেপগুলি অগ্রগতি নিয়ে আসে: প্রকল্পগুলি এগিয়ে যায়, বন্ধুত্ব উষ্ণ হয় এবং শেখার অর্থ প্রদান করে। ছোট ছোট কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন, আটকে গেলে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন, ছোটখাটো জয়গুলি উদযাপন করুন এবং একটি শান্ত সময়সূচী রাখুন। আপনি যদি ধৈর্যশীল হন এবং আপনার মূল্যবোধের প্রতি সত্য থাকেন তবে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সর্বদা তুলা রাশির প্রেমের রাশিফল এই মাসে সম্পর্কের মধ্যে মৃদু উষ্ণতা আশা করুন। সৎ কথোপকথন বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে; কথা বলার চেয়ে বেশি শুনুন। একক তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা বন্ধু বা লার্নিং গ্রুপের মাধ্যমে দয়ালু লোকের সাথে দেখা করতে পারেন। দম্পতিরা দেখতে পান যে ছোট ভাগ করা রুটিনগুলি বিশ্বাস এবং আনন্দ বাড়ায়। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন; অনুভূতি বুঝতে এবং সীমানাকে সম্মান করতে সময় নিন। ছোট ছোট মুহুর্তগুলি একসাথে উদযাপন করুন এবং আপনার ভাগ করা জীবনের মধ্যে প্রতিদিনের কৃতজ্ঞতা অনুশীলন করুন। তুলা রাশির রাশিফল এই মাসের কর্মক্ষেত্রে, অবিরাম প্রচেষ্টা পুরষ্কার বয়ে আনে। পরিষ্কার কাজগুলিতে ফোকাস করুন, অন্যটি শুরু করার আগে একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করুন। টিমওয়ার্ক সাহায্য করে; সহজ ও ব্যবহারিক উপায়ে ধারণা শেয়ার করুন। একটি নতুন দায়িত্ব আসতে পারে; যদি এটি আপনার দক্ষতা এবং সময়সূচীর সাথে মানানসই হয় তবে গ্রহণ করুন। স্ট্রেস এড়াতে নোট এবং ছোট ছোট পরিকল্পনা রাখুন। এই মাসে একটি নতুন সরঞ্জাম বা পদ্ধতি শিখুন। অগ্রগতি উদযাপন করুন, শান্ত থাকুন, গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। তুলা রাশির অর্থের রাশিফল এই মাসের অর্থের বিষয়গুলি স্থির দেখাচ্ছে। যখন আপনি প্রতিদিনের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আকস্মিক কেনাকাটা এড়িয়ে যান তখন ছোট সঞ্চয় যোগ হয়। একটি সাধারণ বাজেট তৈরি করুন এবং এটি অনুসরণ করুন। যদি বিনিয়োগের প্রস্তাব উপস্থিত হয়, তবে বিশদটি পরীক্ষা করুন এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের পরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। ছোট ঋণ হ্রাস এবং সময়মতো বিল ট্র্যাক করার দিকে মনোনিবেশ করুন। একটি ছোট বোনাস বা উপহার মাসটিকে উজ্জ্বল করতে পারে। একটি জরুরি তহবিলের পরিকল্পনা করুন এবং মাসিক সাবস্ক্রিপশন পর্যালোচনা করুন। তুলা রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে আপনি যদি সাধারণ রুটিন রাখেন তবে স্বাস্থ্য স্থিতিশীল থাকে। প্রতিদিন হাঁটুন বা হালকা ব্যায়াম করুন, ভালভাবে বিশ্রাম নিন এবং প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন। খুব বেশি স্ক্রিন টাইম এড়িয়ে চলুন এবং কাজ করার সময় সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। উত্তেজনা কমাতে প্রতিদিন সকালে মৃদু প্রসারিত করার চেষ্টা করুন। সুষম খাবার খান, তাজা ফল এবং শাকসব্জী পছন্দ করুন এবং নিয়মিত ঘুমের সময় বজায় রাখুন। প্রতিদিন আরও বেশি করে শ্বাস নেওয়া এবং হাসির অনুশীলন করুন। তুলা রাশির গুণাবলী শক্তি: আদর্শবাদী, সামাজিকভাবে উপস্থাপনযোগ্য, নান্দনিক, মনোমুগ্ধকর, শৈল্পিক, উদার দুর্বলতা: অনিশ্চিত, অলস, অ-হস্তক্ষেপবাদী প্রতীক: স্কেল উপাদান: বায়ু দেহের অংশ: কিডনি এবং মূত্রাশয় চিহ্ন শাসক: শুক্র শুক্র শুভ দিবস: শুক্র শুক্র শুভ রঙ: বাদামী ভাগ্যবান সংখ্যা: 3 ভাগ্যবান পাথর: হীরা তুলা রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মিথুন, সিংহ, ধনু, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মেষ, তুলা রাশি মেলার সামঞ্জস্য: বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক, মীন রাশির কম সামঞ্জস্য: কর্কট, মকর রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Libra Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
