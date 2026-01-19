Edit Profile
    এই রাশিগুলির মধ্যে একেবারেই নাকি টেকে না প্রেম! আপনি ও আপনার ভালোবাসার মানুষ নেই তো সেই তালিকায়?

    জীবনে আমাদের অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়। কারও সঙ্গে যেমন আমাদের ঠিকমতো বন্ধুত্ব হয় না, আবার কেউ কেউ প্রথম দেখাতেই মন কেড়ে নেন। জ্যোতিষ মতে, কোনও দুটি মানুষের মধ্যে খারাপ-ভালো সম্পর্কের পিছনে হাত থাকে রাশিচক্রের।

    Published on: Jan 19, 2026 6:00 PM IST
    By Tulika Samadder
    কিছু কিছু মানুষ আছেন, যাদের মধ্যে একেবারেই বনিবনা হয় না! তা সে প্রেম হোক, বা বন্ধুত্ব! জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, কিছু রাশি আছে যাদের মধ্যে নাকি একেবারেই সদ্ভাব হয় না। দুটি মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে, তা নির্ধারণে রাশির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোনও মানুষের ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, তা পুরোপুরি নির্ভর করে রাশিচক্রের ওপর। গ্রহ ও নক্ষত্রের হেরফেরেই এমনটা হয়। চলুন সেই রাশিগুলো দেখে নেওয়া যাক যারা একে-অপরের সঙ্গ একেবারেই পছন্দ করে না।

    কোন রাশির বনিবনা হয় না প্রেমে?
    কোন রাশির বনিবনা হয় না প্রেমে?

    মেষ এবং কর্কট রাশি: জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে মেষ রাশির জাতকরা নিজেদের পছন্দমতো চলতে ভালোবাসেন। এর সবসময় আগে নিজেদের কথা ভাবতে ভালোবাসেন। যেখানে কর্কট রাশির জাতকদের স্বভাব শান্ত এবং নম্র হয়। তাঁরা সর্বদা অন্যের কথা ভাবেন। আর তাই কর্কট রাশির মানুষ অন্যের কাছ থেকেও একই ব্যবহার আশা করেন। আর এই বিপরীত স্বভাবের কারণেই এঁদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে না।

    কুম্ভ রাশি ও বৃষ রাশি: বলা হয় যে কখনোই কুম্ভ রাশির জাতকদের বৃষ রাশির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানো উচিত নয়। কুম্ভ রাশির জাতকরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও একটু একরোখা হয়ে থাকেন। অন্য দিকে, বৃষ রাশির জাতকরা স্বতন্ত্র স্বাভাবের হয়ে থাকেন। এই কারণে অনেকবার দু'জনের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে ঝামেলা লাগতে পারে। আসলে বলা হয়ে থাকে, এই দুই রাশির কেউই আপোস করতে রাজি থাকেন না।

    মীন রাশি ও মিথুন রাশি: জ্যোতিষ অনুসারে মিথুন রাশির জাতকদের কথার দাম কম। এরা নিজেরা এক কথা বলে, আর কাজের ক্ষেত্রে অন্য রকম করে। আর মীন রাশির লোকেরা সংবেদনশীল হয়। তাঁরা কম কথা ও কাজ বেশি করতে ভালোবাসেন। তাই এই দুই রাশির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি থাকে। মীন রাশির জাতকরা প্রায়ই মিথুন রাশিকে ভুল বুঝে থাকেন।

