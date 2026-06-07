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    Lucky Zodiac Signs: বছর ঘুরলেই ২০২৭-এ তুমুল ভালো সময় আসছে একগুচ্ছ রাশির! লাকি কারা?

    ২০২৭ বছর আসার জন্য এখনও সময় রয়েছে, তবে লোকেরা ইতিমধ্যে নতুন বছর সম্পর্কে আশা রাখা শুরু করেছে। কেউ চাকরি পেতে চায় আবার কেউ ব্যবসায় লাভবান হতে চায়। অনেকে এটাও জানতে চান যে আগামী বছর আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি বয়ে আনবে কি না।

    Published on: Jun 07, 2026 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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    ২০২৭ বছর আসার জন্য এখনও সময় রয়েছে, তবে লোকেরা ইতিমধ্যে নতুন বছর সম্পর্কে আশা রাখা শুরু করেছে। কেউ চাকরি পেতে চায় আবার কেউ ব্যবসায় লাভবান হতে চায়। অনেকে এটাও জানতে চান যে আগামী বছর আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি বয়ে আনবে কি না।

    বছর ঘুরলেই ২০২৭-এ তুমুল ভালো সময় আসছে একগুচ্ছ রাশির! লাকি কারা?
    বছর ঘুরলেই ২০২৭-এ তুমুল ভালো সময় আসছে একগুচ্ছ রাশির! লাকি কারা?

    জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ২০২৭ সালে গ্রহগুলির অবস্থান কিছু রাশিচক্রের জন্য আরও ভালো সময় আসতে পারে। এই ধরনের ব্যক্তিরা চাকরি, ব্যবসা এবং অর্থের দিক থেকে ভাল সুযোগ পেতে পারেন।

    মেষ-রাশির জন্য বছরটি স্বস্তিতে পূর্ণ হতে পারে ২০২৭ মেষ রাশির জন্য আগের চেয়ে ভাল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। যে কাজ দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন ছিল, ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরাও তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল হতে পারেন।

    মিথুন- নতুন বছর মিথুন রাশির মানুষের জন্য কিছু নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। কারো কারো আয় বাড়তে পারে। পরিবারেও সুখের পরিবেশ থাকতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কিছু কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

    সিংহ-রাশির লোকেদের আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হতে পারে, সিংহ রাশির লোকদের জন্য অর্থের দিক থেকে বছরটি ভাল বলে মনে করা হয়। আটকে থাকা টাকা ফেরত দেওয়া যাবে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসতে পারে। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরাও তাদের কাজের সুবিধা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কঠোর পরিশ্রমের ফল ধীরে ধীরে দেখা যায়।

    তুলা- এই রাশির জাতক-জাতিকারা সাফল্য পেতে পারেন ২০২৭ অনেক ক্ষেত্রে তুলা রাশির মানুষের জন্য ভাল হতে পারে। অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা কঠোর পরিশ্রমের সুফল পেতে পারে। যারা চাকরি করেন তারা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের সহযোগিতায় অনেক কাজ সহজ করা যায়।

    ধনু- এই রাশির বাসিন্দাদের জন্যও নতুন বছরটি প্রত্যাশায় পরিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবার এবং সম্পর্কের মধ্যে আরও ভাল সম্পর্ক থাকতে পারে।

    (ডিসক্লেইমার: কোনও ভবিষ্যদ্বাণীকে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, কারণ কঠোর পরিশ্রম এবং পরিস্থিতিও অনেক সিদ্ধান্ত নেয়। আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Lucky Zodiac Signs: বছর ঘুরলেই ২০২৭-এ তুমুল ভালো সময় আসছে একগুচ্ছ রাশির! লাকি কারা?

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