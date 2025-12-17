বৃহস্পতির কৃপাদৃষ্টি ৪ রাশির উপর, বছরের শেষ সপ্তাহটা কাদের ব্যাপক ভালো কাটবে
২০২৫ সালের শেষ সময়টুকু আমাদের দোরগোড়ায়। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এবং গোচর অনুযায়ী, বছরের শেষ সপ্তাহটি (ডিসেম্বর ২৫ থেকে ৩১) বেশ কিছু রাশির জাতক-জাতিকার জন্য অত্যন্ত শুভ এবং বৈভবশালী হতে চলেছে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, এই সময়ে বৃহস্পতি এবং শুক্রের বিশেষ অবস্থানের ফলে কয়েকটি রাশির ভাগ্য বদলে যেতে পারে।
২০২৫ সালের শেষ সপ্তাহে কোন কোন রাশি সাফল্যের চূড়ায় থাকবে, জেনে নিন।
২০২৫-এর শেষ সপ্তাহে সৌভাগ্যের তুঙ্গে থাকা ৪ রাশি
ভারতীয় জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, বছরের শেষ ৭ দিন নিম্নলিখিত রাশিগুলোর জন্য আশীর্বাদস্বরূপ হবে:
১. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সপ্তাহটি পেশাগত জীবনে বড় ধরনের সাফল্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন চাকরির প্রস্তাব আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে বিনিয়োগের ভালো লাভ পাওয়া যাবে। বছরের শেষটা আপনি বেশ ফুরফুরে মেজাজে কাটাবেন।
২. সিংহ রাশি (Leo)
সিংহ রাশির অধিপতি সূর্য এবং এই সময়ে গ্রহের অবস্থান আপনাকে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি এনে দেবে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো কাজ এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তাদের জন্য বড় কোনো চুক্তি লাভের যোগ রয়েছে।
৩. তুলা রাশি (Libra)
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এটি প্রেমের ও সম্পর্কের সপ্তাহ। প্রিয়জনের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর পাশাপাশি অবিবাহিতদের বিবাহের কথা এগোতে পারে। আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং নতুন কোনো সম্পত্তি বা যানবাহন কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius)
২০২৫ সালের শেষ সপ্তাহটি ধনু রাশির জন্য ভ্রমণের যোগ নিয়ে আসছে। আধ্যাত্মিক বা বিনোদনমূলক ভ্রমণে মানসিক প্রশান্তি পাবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ। ভাগ্য দেবীর কৃপায় লটারি বা আকস্মিক কোনো উৎস থেকে অর্থ প্রাপ্তি হতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কারণ
এই সময়ে বৃহস্পতি (Jupiter) তার শুভ দৃষ্টি বজায় রাখবে, যা প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি দান করে। পাশাপাশি শুক্রের (Venus) প্রভাবে বিলাসিতা এবং আরামদায়ক জীবন যাপনের সুযোগ তৈরি হবে। বুধের মার্গী অবস্থানের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটবে, যা ব্যবসায়িক লেনদেনে সাহায্য করবে।
সতর্কবার্তা
জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন শুভ যোগের কথা বলে, তেমনি সংযমের পরামর্শও দেয়। বিশেষ করে বছরের শেষে উৎসবে গা ভাসিয়ে অতিরিক্ত খরচ বা স্বাস্থ্যের অবহেলা না করার পরামর্শ দিচ্ছেন জ্যোতিষীরা।