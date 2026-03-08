Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs till 31st March: এই ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্য চমকাবে সোনার মতো, ৩১ তারিখ পর্যন্ত থাকবে বিশেষ কৃপা

    মার্চে কয়েকটি রাশির জাতকদের জন্য সাফল্যের বার্তা আসবে। জ্যোতিষীদের মতে, গ্রহের শুভ প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আপনিও এই মাসে বড় কোনও মাইলফলক স্পর্শ করতে পারেন। কোন কোন রাশির জাতকদের এরকম সময় কাটবে?

    Published on: Mar 08, 2026 3:01 PM IST
    By Ayan Das
    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ২০২৬ সালের মার্চ মাস গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকার জীবনে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে। বিশেষ করে কেরিয়ার, ব্যবসা এবং আর্থিক দিক থেকে এই মাসটি কয়েকটি রাশির জন্য 'গোল্ডেন পিরিয়ড' হিসেবে প্রমাণিত হবে।

    মার্চে কয়েকটি রাশির জাতকদের জন্য সাফল্যের বার্তা আসবে। (ছবিটি প্রতীকী)
    মার্চে কয়েকটি রাশির জাতকদের জন্য সাফল্যের বার্তা আসবে। (ছবিটি প্রতীকী)

    মার্চ মাসের প্রধান গ্রহগত প্রভাব

    মার্চ মাসে সূর্য, বুধ এবং শুক্রের অবস্থান পরিবর্তন অনেক রাশির ভাগ্য বদলে দেবে। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি, ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত মুনাফা এবং দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক যে কোন পাঁচটি রাশির জাতকরা এই মাসে সবথেকে বেশি লাভবান হবেন।

    মেষ রাশি

    মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মার্চ আত্মবিশ্বাস এবং সাফল্যের মাস। আপনার অমীমাংসিত কাজগুলো এই সময় শেষ হবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা চাকরির সন্ধানে আছেন, তাঁরা বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে।

    বৃষ রাশি

    বৃষ রাশির উপর শুক্রের শুভ প্রভাব থাকবে। এর ফলে আপনার বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে এবং পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীরা বড় কোনও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেন। পার্টনারশিপ ব্যবসায় লাভের অঙ্ক বাড়বে। পারিবারিক জীবনের দিক থেকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। যৌথ সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার যোগ রয়েছে।

    মিথুন রাশি

    আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা মার্চে মিথুন রাশির জাতকদের জীবনে সাফল্য এনে দেবে। পড়ুয়াদের জন্য মার্চ মাসটি আশীর্বাদস্বরূপ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো ফলের সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো কোনও অসুখ থেকে মুক্তি পেতে পারেন, যা আপনার কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে।

    সিংহ রাশি

    সিংহের মতো রাজকীয় মেজাজে মার্চ মাসটি কাটাবেন এই রাশির জাতকরা। সূর্য ও মঙ্গলের প্রভাবে আপনার সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে। রাজনৈতিক বা সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রয়েছে। লটারি বা শেয়ার বাজারে বুঝে বিনিয়োগ করলে লাভ হতে পারে।

    তুলা রাশি

    ৩১ মার্চ পর্যন্ত আর্থিক দিক থেকে স্থিতিশীল থাকবেন তুলা রাশির জাতকরা।। আপনার সঞ্চয় বাড়বে এবং খরচ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অবিবাহিতদের বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। ঊর্ধ্বতন অফিসারদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। নতুন কোনও দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক।

