Lucky Zodiacs: কেরিয়ারে বড় অফার! আজ থেকেই ৫ রাশির কপালে সম্পদের বহর, কারা লাকি বছর শেষের আগে?

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, দেবগুরু বৃহস্পতি গ্রহকে সৌভাগ্য, জ্ঞান, সম্পদ এবং সম্মানের কারক গ্রহ হিসেবে মানা হয়। এই গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন সকল রাশির জীবনেই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে, বৃহস্পতি বর্তমানে তাঁর উচ্চ রাশি কর্কটে অবস্থান করছেন এবং ১১ নভেম্বর থেকে তিনি এই রাশিতেই বক্রী (বিপরীতগামী) হচ্ছেন। এই বক্রী অবস্থা ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বজায় থাকবে। এই স্বল্প সময়ের বক্রী চলন কয়েকটি রাশির জন্য দারুণ শুভ ফল নিয়ে আসতে চলেছে, যা তাদের জীবনে আর্থিক এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনবে।
কোন কোন রাশি লাভবান?
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই বক্রী হওয়া অত্যন্ত শুভ। ব্যবসায় দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে মিটে যাবে। অপ্রত্যাশিতভাবে ধন-সম্পত্তি লাভের যোগ তৈরি হচ্ছে এবং কর্মজীবনেও উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো আটকে থাকা টাকা এই সময় ফেরত আসতে পারে। সরকারি চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা পদোন্নতি বা কর্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করবেন।
কর্কট রাশি - বৃহস্পতি কর্কট রাশিতেই বক্রী হচ্ছে, যা এই রাশির জাতকদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আপনার সাহস, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই সময়ে আয় বৃদ্ধি, সামাজিক সম্মান লাভ এবং নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনের যোগ তৈরি হবে। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতে আসবে এবং বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হবে। নতুন চাকরি বা পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে।
কন্যা রাশি - কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির বক্রী হওয়া সৌভাগ্য নিয়ে আসবে। কর্মজীবনের সমস্ত সমস্যা দূর হবে এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজে সন্তুষ্ট হবেন। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে এবং পরিবারে খুশির পরিবেশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় মুনাফা বাড়বে এবং নতুন বন্ধু লাভ হবে।
বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জীবনে সৌভাগ্যের স্রোত বইতে পারে। এই সময় তারা যাতেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবলে এই সময়টি সুবর্ণ সুযোগ এনে দেবে। বিনিয়োগ করার জন্য সময়টি অত্যন্ত অনুকূল। অফিসে আপনার সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে।
মকর রাশি - মকর রাশির জাতকদের জন্য বৃহস্পতির এই বক্রী হওয়া শুভ সংকেত নিয়ে আসছে। অবিবাহিতদের বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনে আনন্দ বাড়বে। এই সময়ে আপনি আপনার লক্ষ্যের উপর পুনরায় ফোকাস করতে পারবেন এবং অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাবেন। পুরনো বিনিয়োগ বা পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
পাঠকদের প্রতি: প্রতিবেদনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এখানে লেখা সব কথা আগামী দিনে সত্য প্রমাণিত হবে, এমন দাবি করা হচ্ছে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য পেশাদার জ্যোতিষীর সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
