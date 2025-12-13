২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে রং খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকবে?

২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে রং খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকবে?
২০২৬ সালে, হোলিতে একটি গ্রহণ হবে। ফলে সকলে কীভাবে হোলি উৎসব উদযাপন করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে একটি চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। জেনে নিন সব নিয়ম।
চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হল প্রতি বছর ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ সংক্রান্ত ঘটনা। ২০২৬ সালে চারটি গ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সূর্যগ্রহণ এবং দুটি চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে। হিন্দুধর্ম এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকে অশুভ বলে মনে করা হয় কারণ এটা নেতিবাচকতা বৃদ্ধি করে। তাই, এই সময়ে কোনও শুভকাজ করা হয় না, প্রার্থনাও করা হয় না এবং মন্দির বন্ধ থাকে। গ্রহণ শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে সূতক সময় শুরু হয়। এই সময়কালে অনেক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকে। ২০২৬ সালে, হোলিতে একটি গ্রহণ হবে। ফলে সকলে কীভাবে হোলি উৎসব উদযাপন করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।
৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে একটি চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। এটা ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হবে, যা হোলির দিন হবে। ৩ মার্চ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। ফাল্গুন পূর্ণিমার রাতে হোলিকা দহন হবে এবং পরের দিন, রঙের উৎসব হোলি উদযাপিত হবে।
সূতক পর্ব এর ৯ ঘন্টা আগে শুরু হবে। ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ মঙ্গলবার ঘটবে। এটা একটা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হবে। এই চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৬ মিনিটে থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ৬টা বেজে ৪৬ মিনিটে। এর অর্থ হল চন্দ্রগ্রহণ মাত্র ২০ মিনিট স্থায়ী হবে। তবে, সূতক কাল শুরু হবে নয় ঘন্টা আগে।
যেহেতু ৩ মার্চ হোলিকা দহনের দিনে চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে, তাই সূতক পর্ব নয় ঘন্টা আগে থেকে শুরু হবে। সূতক পর্ব ৩ মার্চ সকাল ৯টা বেজে ৩৯ মিনিটে শুরু হবে।
হোলিকা দহন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে?
হোলিকা দহনের দিনে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে, তাই সকলেই ভাবছেন যে সূতক সময় এবং গ্রহণের সময় হোলিকা দহন কীভাবে করা হবে। ২০২৬ সালে, হোলিকা দহনের সময় ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৭ থেকে রাত ৮টা বেজে ৪৯ পর্যন্ত। তবে, চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৪৬ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। গ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতক সময়ও শেষ হয়ে যাবে। অতএব, চন্দ্রগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে স্নানের পরে হোলিকা দহন করা যেতে পারে। এর অর্থ হল চন্দ্রগ্রহণ হোলিকা দহনের আচারে কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। আর রং খেলাতেও বাধা পড়বে না। ২০২৬ সালের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণটি হবে ২৮ আগস্ট।