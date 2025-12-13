Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে রং খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকবে?

    ২০২৬ সালে, হোলিতে একটি গ্রহণ হবে। ফলে সকলে কীভাবে হোলি উৎসব উদযাপন করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। ৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে একটি চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। জেনে নিন সব নিয়ম।

    Published on: Dec 13, 2025 2:00 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হল প্রতি বছর ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ সংক্রান্ত ঘটনা। ২০২৬ সালে চারটি গ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে, যার মধ্যে দুটি সূর্যগ্রহণ এবং দুটি চন্দ্রগ্রহণ রয়েছে। হিন্দুধর্ম এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকে অশুভ বলে মনে করা হয় কারণ এটা নেতিবাচকতা বৃদ্ধি করে। তাই, এই সময়ে কোনও শুভকাজ করা হয় না, প্রার্থনাও করা হয় না এবং মন্দির বন্ধ থাকে। গ্রহণ শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে সূতক সময় শুরু হয়। এই সময়কালে অনেক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকে। ২০২৬ সালে, হোলিতে একটি গ্রহণ হবে। ফলে সকলে কীভাবে হোলি উৎসব উদযাপন করবেন তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

    ২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে দোল খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকছে?
    ২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে দোল খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকছে?

    ৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে একটি চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। এটা ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হবে, যা হোলির দিন হবে। ৩ মার্চ ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথি। ফাল্গুন পূর্ণিমার রাতে হোলিকা দহন হবে এবং পরের দিন, রঙের উৎসব হোলি উদযাপিত হবে।

    সূতক পর্ব এর ৯ ঘন্টা আগে শুরু হবে। ২০২৬ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ মঙ্গলবার ঘটবে। এটা একটা আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হবে। এই চন্দ্রগ্রহণ ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৬ মিনিটে থেকে শুরু হবে এবং শেষ হবে ৬টা বেজে ৪৬ মিনিটে। এর অর্থ হল চন্দ্রগ্রহণ মাত্র ২০ মিনিট স্থায়ী হবে। তবে, সূতক কাল শুরু হবে নয় ঘন্টা আগে।

    যেহেতু ৩ মার্চ হোলিকা দহনের দিনে চন্দ্রগ্রহণ ভারতে দৃশ্যমান হবে, তাই সূতক পর্ব নয় ঘন্টা আগে থেকে শুরু হবে। সূতক পর্ব ৩ মার্চ সকাল ৯টা বেজে ৩৯ মিনিটে শুরু হবে।

    হোলিকা দহন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে?

    হোলিকা দহনের দিনে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে, তাই সকলেই ভাবছেন যে সূতক সময় এবং গ্রহণের সময় হোলিকা দহন কীভাবে করা হবে। ২০২৬ সালে, হোলিকা দহনের সময় ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ২৭ থেকে রাত ৮টা বেজে ৪৯ পর্যন্ত। তবে, চন্দ্রগ্রহণ সন্ধ্যা ৬টা বেজে ৪৬ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। গ্রহণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূতক সময়ও শেষ হয়ে যাবে। অতএব, চন্দ্রগ্রহণ শেষ হওয়ার পরে স্নানের পরে হোলিকা দহন করা যেতে পারে। এর অর্থ হল চন্দ্রগ্রহণ হোলিকা দহনের আচারে কোনও বাধা সৃষ্টি করবে না। আর রং খেলাতেও বাধা পড়বে না। ২০২৬ সালের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণটি হবে ২৮ আগস্ট।

    News/Astrology/২০২৬-এর প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হোলির সময়! হোলিকা দহন থেকে রং খেলায় কী কী বিধি নিষেধ থাকবে?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes