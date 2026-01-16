Edit Profile
    Magh Mauni Amavasya 2026: মাঘের মৌনী অমাবস্যা ২০২৬-এ বৃশ্চিক, সিংহ সহ ৬ রাশির ভাগ্য ফিরছে, লাকি কারা?

    মাঘের মৌনী অমাবস্যা ২০২৬-এ সৌভাগ্য বর্ষণ হবে কোন কোন রাশির ওপর?

    Published on: Jan 16, 2026 2:57 PM IST
    By Sritama Mitra
    ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে মৌনি অমাবস্যার দিনে, গ্রহগুলির গতিবিধি একটি বিশেষ কাকতালীয় ঘটনা তৈরি করছে। এই দিনে সূর্য, মঙ্গল, বুধ এবং শুক্র একসাথে মকর রাশিতে উপস্থিত থাকবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই ধরনের কাকতালীয় ঘটনা অত্যন্ত বিরল বলে মনে করা হয়। একই রাশিচক্রে চারটি প্রধান গ্রহের আগমন অনেক রাশিচক্রের ভাগ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। ইঙ্গিত রয়েছে যে কিছু রাশি এই চতুর্গ্রহী যোগ থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য এই কাকতালীয় ঘটনা শুভ প্রমাণিত হতে পারে-

    ১. বৃষ রাশির এই সময়টি বৃষ রাশির জন্য ভাগ্য পরিবর্তনের মতো হবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাবে। যারা পড়াশোনা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা বিদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে চেষ্টা করছেন তারা ভাল ফলাফল পেতে পারেন।

    ২. সিংহ রাশি-এই যোগ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য আনতে পারে। অফিসে আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে এবং দায়িত্ব বাড়তে পারে। পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে।

    ৩. বৃশ্চিক রাশি-বৃশ্চিক রাশির লোকেরা এই সময়ের মধ্যে মানসিক স্বস্তি পাবেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা থাকবে এবং বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে যাবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং পুরানো সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হবে।

    ৪. ধনু রাশি-এই যোগব্যায়াম ধনু রাশির জন্য আর্থিকভাবে খুব শক্তিশালী প্রমাণিত হতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পেতে পারেন। ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাবে।

    ৫. মকর রাশি-এই বিশেষ কাকতালীয়তা আপনার নিজের রাশিচক্রের মধ্যে গঠিত হচ্ছে, তাই এর প্রভাব আপনার উপর সবচেয়ে বেশি পড়বে। সম্মান বাড়বে, ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। আর্থিক লাভের লক্ষণও দেখা যাচ্ছে।

    6. কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ কমে যাবে। ক্যারিয়ারে নতুন সূচনার সম্ভাবনা রয়েছে, যা উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

