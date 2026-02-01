Edit Profile
    মাঘ পূর্ণিমা মালামাল হবে এই ৪ রাশি! কাজের জায়গায় হবে ব্যাপক উন্নতি

    এই বছর পবিত্র মাঘ পূর্ণিমা উৎসব পালিত হবে ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার। মাঘ পূর্ণিমা মালামাল হবে এই ৪ রাশি! কাজের জায়গায় হবে ব্যাপক উন্নতি।

    Published on: Feb 01, 2026 7:00 PM IST
    By Sayani Rana
    এই বছর পবিত্র মাঘ পূর্ণিমা উৎসব পালিত হবে ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার। পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, পূর্ণিমা তিথি শুরু হবে ভোর ৫টা বেজে ৫২ মিনিটে এবং ২ ফেব্রুয়ারি ভোর ৩টা বেজে ৩৮ মিনিট পর্যন্ত। ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি, জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই দিনটিকে অত্যন্ত বিশেষ বলে মনে করা হয়, কারণ এবার মাঘ পূর্ণিমায় পাঁচটি শুভ যোগের একটি বিরল সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। প্রীতি যোগ, আয়ুষ্মান যোগ, পুষ্য নক্ষত্র, রবি পুষ্য যোগ এবং সর্বার্থ সিদ্ধি যোগ একসঙ্গে এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ এবং ফলপ্রসূ করে তুলছে।

    এই শুভ যোগগুলির পাশাপাশি, কর্কট রাশিতে চন্দ্র এবং মকর রাশিতে সূর্যের অবস্থান মাঘ পূর্ণিমার তাৎপর্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বাস করা হয় যে, এই দিনে স্নান, দান এবং প্রার্থনা করার পুণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ বিষয় হল, এবার মাঘ পূর্ণিমায় চারটি রাশির উপর দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ থাকবে। এর প্রভাবে তাদের জীবনে সম্পদ, সুখ এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে এবং কেরিয়ার সম্পর্কিত নতুন এবং শুভ সুযোগ পাওয়ার প্রবল সম্ভবনা রয়েছে।

    মেষ রাশি

    মাঘ পূর্ণিমা মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচক শক্তিতে ভরপুর একটি দিন হতে চলেছে। এই দিনে আপনার বেশিরভাগ কাজ সফল হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রম পুরস্কৃত হবে। বিশেষ করে সৃজনশীল ক্ষেত্রের মানুষদের জন্য, আপনার কল্পনা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা তাদের শীর্ষে থাকবে। এটি আপনাকে একটি বড় প্রকল্প, একটি নতুন দায়িত্ব বা দীর্ঘ পরিকল্পিত পরিকল্পনা সম্পন্ন করার সুযোগ দেবে।

    কর্মক্ষেত্রে আপনি সহকর্মী এবং ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, যা মসৃণ অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। ব্যবসায়িকদের জন্য, নতুন চুক্তি বা অংশীদারিত্বের সম্ভবনা রয়েছে। আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। এই শুভ দিনে সবুজ পোশাক পরা আরও বেশি উপকারী হতে পারে।

    মিথুন রাশি

    মাঘ পূর্ণিমা মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সুযোগ এবং অগ্রগতি নিয়ে আসে। চাকরিজীবীরা নতুন দায়িত্ব বা ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন, অন্যদিকে ব্যবসায়িকরা লাভজনক সুযোগ পাবেন। কথাবার্তা কার্যকর হবে, যার ফলে আপনি সহজেই অন্যদের কাছে আপনার বার্তা পৌঁছে দিতে পারবেন এবং সফল ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।

    পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে এবং বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করবে। বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-খুশি এবং মজা করে কাটানো সময় আপনার মনকে খুশি রাখবে। পূর্ণিমায় চাঁদের শক্তি সর্বোচ্চ থাকে, যা সৃজনশীল ক্ষেত্রে কাজ করা ব্যক্তিদের জন্য এটা একটা বিশেষ দিন। সাদা রঙ বেশি ব্যবহার করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে।

    বৃশ্চিক রাশি

    মাঘ পূর্ণিমায়, বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা পরামর্শ পেতে পারেন যা তাদের ক্যারিয়ার বা ব্যবসার গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে। এটা কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পরামর্শ হতে পারে যা ভবিষ্যতে তাদের জন্য গেম-চেঞ্জার হতে পারে। এই সময়ে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে এবং আর্থিক লাভের প্রবল সম্ভবনা রয়েছে।

    ব্যবসায়ীরা ভালো লাভ দেখতে পাবেন এবং মুলতুবি প্রকল্পগুলিও এগিয়ে যেতে পারে। এই সময়ে আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সময় সম্পূর্ণরূপে আপনার অনুকূলে। সৎ এবং পরিশ্রমী প্রচেষ্টা অবশ্যই ফল দেবে। এই দিনে নীল রঙ পরা আপনার জন্য শুভ হবে।

    ধনু রাশি

    ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, মাঘ পূর্ণিমা নতুন সুযোগ, আশা এবং সম্ভবনায় পূর্ণ হবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের সহায়তায়, আপনি একটা ভালো প্রস্তাব, চুক্তি বা কাজ পেতে পারেন। যদি আপনি কোনও প্রকল্প শুরু করার বা এগিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন, তবে এটি একটি অনুকূল সময়।

    এই দিনটি একটি নতুন উদ্যোগ বা বিনিয়োগ শুরু করার জন্যও শুভ বলে বিবেচিত হয়। আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সাহসী এবং উত্তেজনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন আনন্দময় হবে, প্রিয়জনদের সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে এবং সম্পর্কগুলি সুরেলা থাকবে।

