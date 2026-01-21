Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    সরস্বতী পুজো ২০২৬র আগে গণেশ পুজোর বিশেষ তিথি! ২২ জানুয়ারি কতক্ষণ থাকবে বিনায়ক চতুর্থীর সময়কাল?

    মাঘ মাসের বিনায়ক চতুর্থীর সময়কাল দেখে নিন। 

    Published on: Jan 21, 2026 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ সরস্বতী পুজোর আগে পড়ে গিয়েছে মাঘ মাসের গণেশ পুজোর বিশেষ তিথি। এই পুজোকে মাঘ মাসের বিনায়ক চতুর্থী বা বরদা চতুর্থীও বলা হয়। ২০২৬ সালে গণপতি পুজোর এই বিশেষ দিনটি উদয়া তিথি অনুসারে পালিত হবে ২২ জানুয়ারি। সাধারণত যে কোনও শুভ কাজের শুরুতে হিন্দু ধর্মে গণপতি পুজোর রীতি পালিত রয়েছে। দেবকৃপায় ঘরে, সংসারে, জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ফেরে বলে মনে করা হয়। আর তার জেরেই দেবতা গণেশের পুজো আগে করা হয়।

    সরস্বতী পুজোর আগে আজ গণেশ পুজোর তিথি পড়ে গিয়েছে,২১ জানুয়ারি কতক্ষণ থাকবে সময়?
    সরস্বতী পুজোর আগে আজ গণেশ পুজোর তিথি পড়ে গিয়েছে,২১ জানুয়ারি কতক্ষণ থাকবে সময়?

    মাঘ মাসে বসন্ত পঞ্চমীর ঠিক আগে রয়েছে দেবতা গণেশের পুজো। বাগদেবীর আরাধানার আগে, দেবতা গণপতির পুজোর রীতি অনেক জায়গাতেই রয়েছে। এই তিথি চলতি বছরে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে। বুধবারকে অনেকেই মনে করেন দেবতা গণেশের পুজোর বার। তবে পুজোর দিন হিসাবে ২২ জানুয়ারিকেই ধরা হচ্ছে। মাঘ মাসের এই বিনায়ক চতুর্থীর তিথি কখন পড়ছে, আর তা কতক্ষণ থাকবে, দেখে নিন।

    বিশুদ্ধ পঞ্জিকামতে, মাঘের বিনায়ক চতুর্থীর তিথি, ২০২৬ সালে ২১ জানুয়ারি, বুধবার পড়ছে। ইংরেজিতে এই দিনটি ২১ জানুয়ারি। এই দিন রাত ২টো ৪৯ মিনিটে তিথি শুরু। চতুর্থী তিথি শেষ ৮ মাঘ, বৃহস্পতিবার। সেদিন রাত ২টো ২৯ মিনিটে তিথি শেষ। অন্যদিকে, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে, এই তিথি শুরু হবে, বুধবার ২১ জানুয়ারি ৭ মাঘ। এদিন রাত ২টো ২১ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে তিথি শুরু হবে। গণেশ পুজোর এই বিশেষ চতুর্থী তিথি শেষ হবে, ২২ জানুয়ারি। সেদিন রাত ১টা ৩৭ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে তিথি শেষ হবে।

    গণেশ মূর্তি পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ করে রাখা উচিত। দক্ষিণ দিক এড়িয়ে চলা শুভ বলে মনে করা হয়। বাড়ির প্রবেশদ্বারের কাছে বা নির্দিষ্ট পূজার ঘরে রাখা শুভ। গণেশ মূর্তি সর্বদা কোনও বেদীতে রাখা শুভ বলে মনে করা হয়। যে গণেশ মূর্তির শুঁড় বাম দিকে থাকে, সেই গণেশ মূর্তিই ঘরে নিয়ে আসা শুভ। এছাড়াও বসা বা হেলান দেওয়া গণেশ মূর্তি ঘরে রাখা খুবই শুভ। সাদা রঙের গণেশ মূর্তি শান্তি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য আকর্ষণ করে। লাল বা সিঁদুর রঙের গণেশও শুভ এবং উন্নয়ন ও সাফল্যের প্রতীক।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/সরস্বতী পুজো ২০২৬র আগে গণেশ পুজোর বিশেষ তিথি! ২২ জানুয়ারি কতক্ষণ থাকবে বিনায়ক চতুর্থীর সময়কাল?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes