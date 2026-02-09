Edit Profile
    মহাশিবরাত্রিতে বিরল গ্রহ সমাগম! মহাদেবের কৃপায় কোটিপতি হতে পারে ৭ রাশি

    ২০২৬ সালের মহাশিরাত্রি হতে চলেছে অত্যন্ত বিশেষ। এই বছর মহাশিরাত্রির পুণ্য তিথিতে গ্রহের অবস্থানে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটছে, যা বেশ কয়েকটি রাশির জন্য সাফল্যের নতুন রাস্তা খুলে দেবে।

    Published on: Feb 09, 2026 10:00 AM IST
    By Suman Roy
    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাশিরাত্রিকে কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, বরং মহাজাগতিক শক্তি পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণ হিসেবে দেখা হয়। ২০২৬ সালের মহাশিরাত্রি হতে চলেছে অত্যন্ত বিশেষ। এই বছর মহাশিরাত্রির পুণ্য তিথিতে গ্রহের অবস্থানে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটছে, যা বেশ কয়েকটি রাশির জন্য সাফল্যের নতুন রাস্তা খুলে দেবে।

    মহাশিবরাত্রিতে বিরল গ্রহ সমাগম! মহাদেবের কৃপায় কোটিপতি হতে পারে ৭ রাশি
    মহাশিবরাত্রিতে বিরল গ্রহ সমাগম! মহাদেবের কৃপায় কোটিপতি হতে পারে ৭ রাশি

    জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, শিবের কৃপায় এবং গ্রহের অনুকূল প্রভাবে যে ৭টি রাশির জাতক-জাতিকারা সবথেকে বেশি লাভবান হবেন, দেখে নিন সেই তালিকা:

    ১. মেষ রাশি (Aries)

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই মহাশিরাত্রি আর্থিক উন্নতির জোয়ার নিয়ে আসবে। আপনার রাশিতে মঙ্গলের প্রভাব এবং শিবের আশীর্বাদে কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। যারা ব্যবসার সাথে যুক্ত, তারা বড় কোনো বিনিয়োগ থেকে দ্বিগুণ লাভ পেতে পারেন।

    ২. মিথুন রাশি (Gemini)

    মিথুন রাশির জাতকদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো মিটে যাবে। আপনি যদি জমি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে এটিই সেরা সময়। শিবের কৃপায় আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং বাচনভঙ্গির মাধ্যমে বড় কোনো চুক্তি সম্পন্ন করতে পারবেন।

    ৩. সিংহ রাশি (Leo)

    সিংহ রাশির জাতকদের মান-সম্মান ও সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। সূর্য ও শিবের এই বিশেষ সংযোগে আপনি সরকারি চাকরিতে বড় কোনো সাফল্য পেতে পারেন। আটকে থাকা টাকা হঠাৎ করেই ফিরে পাওয়ার যোগ রয়েছে।

    ৪. তুলা রাশি (Libra)

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। এই মহাশিরাত্রির পর থেকে আপনার দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে। নতুন কোনো সৃজনশীল কাজ শুরু করার জন্য সময়টি অত্যন্ত শুভ।

    ৫. বৃশ্চিক রাশি (Scorpio)

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি পরিবর্তনের। আপনি যদি ক্যারিয়ারে বড় কোনো বদল চান, তবে শিবের আশীর্বাদে তা সফল হবে। আইনি জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

    ৬. ধনু রাশি (Sagittarius)

    ধনু রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাশাপাশি বৈষয়িক সমৃদ্ধিও ঘটবে। ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবেন আপনি। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের বাধা দূর হবে।

    ৭. কুম্ভ রাশি (Aquarius)

    যেহেতু বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে শনির প্রভাব রয়েছে, তাই মহাশিরাত্রিতে শিবের আরাধনা আপনার জন্য রক্ষাকবচের মতো কাজ করবে। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে লাভ এবং হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তির যোগ তৈরি হচ্ছে।

    মহাশিরাত্রির বিশেষ প্রতিকার:

    এই ৭ রাশির জাতকরা যদি মহাশিরাত্রির রাতে ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে আখের রস বা মধু দিয়ে অভিষেক করেন, তবে তাদের ধনাগমনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। এছাড়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রটি জপ করা এই সময়ে অত্যন্ত ফলদায়ক।

