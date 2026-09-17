মহালক্ষ্মী রাজযোগের শুভ সূচনা! দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গল-চন্দ্রের কৃপায় ৪ রাশি পাবে অধরা বহু কিছু

মহালক্ষ্মী রাজযোগের শুভ সূচনা! দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গল-চন্দ্রের কৃপায় ৪ রাশি পাবে অধরা বহু কিছু
সাম্প্রতিক গ্রহ গোচরের ফলে মহাকাশে গঠিত হতে চলেছে এই বিরল মহালক্ষ্মী রাজযোগ। জ্যোতিষবিদদের মতে, এই পরম শুভ রাজযোগের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে বড় ধরনের ভাগ্যবদল ঘটতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধন, ঐশ্বর্য, সৌভাগ্য ও বৈভবের দেবী মহালক্ষ্মীর কৃপাধন্য রাজযোগগুলির মধ্যে ‘মহালক্ষ্মী রাজযোগ’ (Mahalakshmi Rajyog)-কে অত্যন্ত শক্তিশালী ও রাজকীয় বলে বিবেচনা করা হয়। গ্রহের সেনাপতি মঙ্গল, ধন ও প্রজ্ঞার কারক দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মন ও অনুভূতির কারক চন্দ্রদেবের বিশেষ স্থান পরিবর্তন বা শুভ দৃষ্টি সম্পর্কের ফলে তৈরি হয় এই অলৌকিক রাজযোগ।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক গ্রহ গোচরের ফলে মহাকাশে গঠিত হতে চলেছে এই বিরল মহালক্ষ্মী রাজযোগ। জ্যোতিষবিদদের মতে, এই পরম শুভ রাজযোগের প্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের কেরিয়ার ও আর্থিক দিক থেকে বড় ধরনের ভাগ্যবদল ঘটতে চলেছে। দীর্ঘদিনের বকেয়া টাকা আদায়, ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ, নতুন চাকরির সুসংবাদ এবং সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সোনালী সুযোগ নিয়ে আসছে এই যোগ। মহালক্ষ্মী রাজযোগের শুভ প্রভাবে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে মহালক্ষ্মী রাজযোগকে পরম আর্থিক সমৃদ্ধি ও কেরিয়ারে অভূতপূর্ব সাফল্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়:
- আকস্মিক ধনলাভ ও আর্থিক স্থায়িত্ব: এই যোগের প্রভাবে জাতকের জীবনে হঠাৎ ধন প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়। বিনিয়োগ, শেয়ার বাজার বা পুরোনো স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি থেকে রেকর্ড রিটার্ন মেলে।
- কেরিয়ার ও প্রশাসনিক পদে উন্নতি: মঙ্গল ও বৃহস্পতির ধনাত্মক প্রভাবে সেনা, পুলিশ, ব্যাঙ্কিং, প্রযুক্তি, রিয়েল এস্টেট, আইন ও প্রশাসনিক পদে কর্মরত ব্যক্তিদের বিশেষ পদোন্নতি ও মান-সম্মান বৃদ্ধি পায়।
২. মহালক্ষ্মী রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির অধিপতি গ্রহ মঙ্গল হওয়ায় মহালক্ষ্মী রাজযোগ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হতে চলেছে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সমস্ত অনিশ্চয়তা ও বাধা কেটে যাবে। চাকুরিজীবীরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ পাবেন। রিয়েল এস্টেট বা জমি-জমা কেনাবেচার সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীরা নজিরবিহীন মুনাফা অর্জন করবেন।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আর্থিক দিক থেকে এক গোল্ডেন টাইম নিয়ে আসছে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস খুলে যাবে, যা আপনার জমানো অর্থের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বড় অঙ্কের টাকা ফেরত পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। পরিবারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির শুভ ভাবগুলিতে এই মহালক্ষ্মী রাজযোগের জোরালো প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সর্বত্র প্রশংসিত হবে। নতুন ব্যবসায়িক পার্টনারশিপে দারুণ সফলতা আসবে। সমাজে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং নতুন বিলাসবহুল গাড়ি বা প্রপার্টি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।
ঘ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের ওপর দেবগুরু বৃহস্পতি ও মঙ্গলের যৌথ আশীর্বাদ বর্ষিত হবে। আইটি, মিডিয়া, ওকালতি, ব্যাঙ্কিং বা গবেষণার কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা চমৎকার সুযোগ পাবেন। চাকুরিজীবীরা নতুন চাকরি বা পছন্দসই স্থানে বদলির অফার পেতে পারেন। অর্থনৈতিক টানাপোড়েন চিরতরে দূর হবে।
৩. মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মহালক্ষ্মী রাজযোগের শতভাগ শুভ সুফল লাভ করতে এবং দেবী লক্ষ্মীর চিরস্থায়ী আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- শ্রীযন্ত্র ও মা লক্ষ্মীর পুজো: প্রতি শুক্রবার অথবা প্রতিদিন সকালে ঘরের ঠাকুরঘরে শ্রীযন্ত্র স্থাপন করে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিউয়ের প্রদীপ জ্বালান এবং কনকধারা স্তোত্র বা শ্রী সূক্ত পাঠ করুন।
- ক্ষীর নিবেদন ও সাদা বস্তু দান: মা লক্ষ্মীকে পদ্মফুল এবং চালের ক্ষীর ভোগ হিসেবে নিবেদন করুন। অসচ্ছল ব্যক্তিদের সাদা কাপড় বা মিষ্টি দান করা পরম শুভ।
- লক্ষ্মী বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শ্রীং হ্রীং শ্রীং কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ শ্রীং হ্রীং শ্রীং ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ' মন্ত্র জপ করলে ঘরে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে।
গঠিত হতে চলা এই পরম রাজকীয় ‘মহালক্ষ্মী রাজযোগ’ মেষ, কর্কট, তুলা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, গাড়ি-বাড়ি ও কেরিয়ারে উন্নতির এক ঐতিহাসিক সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক মানসিকতার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More