    মহালক্ষ্মী রাজযোগে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হবে এই ৩ রাশির! হাতেও আসবে টাকা, সম্পত্তি

    গ্রহরাজ মঙ্গল এবং মনের কারক চন্দ্রের সংযোগ মীন রাশিতে ঘটতে চলেছে, যা মহালক্ষ্মী রাজযোগ সৃষ্টি করবে। ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কর্মজীবন এবং ব্যাবসায় উন্নতি লাভ করতে পারেন এবং দেশে ও বিদেশে ভ্রমণ সুযোগ আসতে পারে।

    Published on: Apr 04, 2026 5:37 PM IST
    By Sayani Rana
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহগুলি বিভিন্ন সময় গোচর করে রাজযোগ এবং শুভ যোগ গঠন করে, যার প্রভাব ১২টি রাশির উপরই পড়ে। গ্রহরাজ মঙ্গল এবং মনের কারক চন্দ্রের সংযোগ মীন রাশিতে ঘটতে চলেছে, যা মহালক্ষ্মী রাজযোগ সৃষ্টি করবে। বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, মঙ্গলকে শক্তি, ভূমি, ক্ষমতা, সাহস, শৌর্য এবং বীরত্বের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, অন্যদিকে চন্দ্রকে মন, মানসিক অবস্থা, মনোবল, জাগতিক বন্ধু, ভ্রমণ, সুখ ও শান্তি, ধন, রক্ত, বাম চোখ এবং বক্ষের কারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, এই রাজযোগের প্রভাব এই ক্ষেত্রগুলিতে অনুভূত হবে। তবে ৩টি রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের কর্মজীবন এবং ব্যাবসায় উন্নতি লাভ করতে পারেন এবং দেশে ও বিদেশে ভ্রমণ সুযোগ আসতে পারে। ভবিষ্যৎ পঞ্জিকা অনুসারে, ১৬ এপ্রিল মহালক্ষ্মী রাজযোগ সৃষ্টি হবে।

    মীন রাশি

    মহালক্ষ্মী রাজযোগ এই রাশির জন্য ইতিবাচক হতে পারে। এই সময়ে কর্মজীবনে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন এবং আর্থিক লাভের ভালো সুযোগ রয়েছে। অসমাপ্ত কাজও সম্পন্ন হতে পারে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে।

    তবে, আবেগের বশে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে এবং যেকোনও সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়, সাবধানে বিবেচনা করতে হবে।

    ধনু রাশি

    এই সময়ে আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পেতে পারে। সম্পত্তি ও যানবাহন সংক্রান্ত লাভ করতে পারেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ বিরাজ থাকবে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে।

    তবে, এই সময়ে খরচও দ্রুত বেড়ে যেতে পারে এবং পারিবারিক ছোটখাটো বিষয় নিয়েও উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। একটা বাজেট মেনে চলুন এবং পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখুন।

    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মহালক্ষ্মী রাজযোগ তাদের কর্মজীবন এবং বাবসার ক্ষেত্রে শুভ হতে পারে। এই সময়ে কর্মজীবনে উন্নতি সম্ভব। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ও নতুন সুযোগ আসতে পারে। যারা বেকার, তাদের চাকরি পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে, এই সময়ে প্রচেষ্টা এবং কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।

