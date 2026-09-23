মহালক্ষ্মী রাজযোগ আসছে! টাকাপয়সার জন্য এই রাজযোগের বিরাট সুনাম, ৪ রাশি পাবে সুফল

মহালক্ষ্মী রাজযোগ আসছে! টাকাপয়সার জন্য এই রাজযোগের বিরাট সুনাম, ৪ রাশি পাবে সুফল
বর্তমান গ্রহ গোচরের শুভ প্রভাবে গঠিত এই মহালক্ষ্মী রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা উদ্ধার, প্রপার্টি কেনাবেচায় রেকর্ড মুনাফা, নতুন চাকরির আকর্ষনীয় অফার এবং ব্যবসায়িক প্রগতির দারুণ সুযোগ তৈরি হচ্ছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধন, সম্পত্তি, বিলাসিতা ও আনন্দের কারক গ্রহ শুক্রদেবের সাথে চন্দ্রদেবের শুভ অবস্থান বা গ্রহমৈত্রী অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক পঞ্চাঙ্গ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মহাকাশে তৈরি হতে চলেছে ধন-সম্পদের পরম কাঙ্ক্ষিত 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ' (Mahalakshmi Rajyog)। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিচারে কোষ্ঠী বা রাশিচক্রে যখন দেবী লক্ষ্মীর কৃপাধন্য এই রাজযোগ গঠিত হয়, তখন জাতক-জাতিকাদের জীবনে স্থায়ী ধনযোগ, স্থাবর সম্পত্তি লাভ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব চিরতরে মিটে যায়।
বর্তমান গ্রহ গোচরের শুভ প্রভাবে গঠিত এই মহালক্ষ্মী রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে পরম আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা বকেয়া টাকা উদ্ধার, প্রপার্টি কেনাবেচায় রেকর্ড মুনাফা, নতুন চাকরির আকর্ষনীয় অফার এবং ব্যবসায়িক প্রগতির দারুণ সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে মিথুন, কর্কট, তুলা ও মীন রাশির জাতক-জাতিকারা এই রাজযোগে সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। মহালক্ষ্মী রাজযোগে কোন ৪ রাশির জীবনে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব
জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মানদণ্ডে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য এই রাজযোগ জাতককে চরম সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দেয়:
- স্থায়ী অর্থলাভ ও ব্যবসায়িক বিস্তার: ব্যাঙ্কিং, প্রপার্টি, জুয়েলারি, মিডিয়া, ফ্যাশন, বিনোদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা রেকর্ড লাভ অর্জন করেন।
- সম্পত্তি ও যানবাহন কেনার যোগ: এই রাজযোগের প্রভাবে নতুন ঘর-বাড়ি, ফ্ল্যাট বা পছন্দের গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে পারে।
২. মহালক্ষ্মী রাজযোগে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার খুলবে যে ৪ রাশির
ক) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মহালক্ষ্মী রাজযোগ চরম ধনযোগ নিয়ে আসতে চলেছে। আয়ের নতুন একাধিক পথ সুগম হবে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কাজের বিশেষ স্বীকৃতি পাবেন এবং কাঙ্ক্ষিত পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির সুসংবাদ মিলতে পারে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বড় লাভজনক চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথ সুগম হবে।
খ) কর্কট রাশি (Cancer): কর্কট রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও কেরিয়ারের দিক থেকে অত্যন্ত ফলদায়ক। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক লাভজনক রিটার্ন পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদ-মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি বকেয়া অর্থ উদ্ধার হবে। পরিবারে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারে।
গ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির অধিপতি স্বয়ং শুক্রদেব হওয়ায় এই রাজযোগের প্রভাব থাকবে সবচেয়ে বেশি। আপনার ব্যক্তিত্ব ও কথাবার্তায় বিশেষ আকর্ষণ আসবে। ব্যাংকিং, মিডিয়া বা প্রপার্টি ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা বাম্পার আর্থিক লাভ পাবেন। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার মান-সম্মান বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
ঘ) মীন রাশি (Pisces): মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য মহালক্ষ্মী রাজযোগ আয়ের জোয়ার নিয়ে আসবে। যৌথ ব্যবসা বা নতুন পার্টনারশিপে নজিরবিহীন সফলতা মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা আর্থিক টানাটানি বা ঋণগ্রস্ততা থেকে চিরতরে মুক্তি পাবেন। নতুন বাহন বা প্রপার্টি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে চলেছে।
৩. দেবী লক্ষ্মীর পূর্ণ কৃপা ও শুভ ফল বৃদ্ধির সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মহালক্ষ্মী রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং দেবী লক্ষ্মীর কৃপা বজায় রাখতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম মেনে চলা যেতে পারে:
- দেবী লক্ষ্মীর পুজো ও শ্রী সুক্ত পাঠ: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে চালের ক্ষীর বা সাদা মিষ্টি অর্পণ করুন এবং শ্রী সুক্ত পাঠ করুন।
- সাদা বস্তু দান: শুক্রবারে অসচ্ছল মানুষদের চাল, দুধ, চিনি বা সাদা বস্ত্র দান করা অত্যন্ত পরম শুভ।
- বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন স্নানের পর অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ কমলে কমলালয়ে প্রসীদ প্রসীদ ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ' মন্ত্র জপ করলে মা লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়।
গঠিত হওয়া পরম রাজকীয় 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ' মিথুন, কর্কট, তুলা ও মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, প্রপার্টি লাভ ও কেরিয়ারে বিপুল অগ্রগতির এক ঐতিহাসিক সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও ইতিবাচক চিন্তার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনে চিরস্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More