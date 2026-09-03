তৈরি হচ্ছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ! মঙ্গল ও চন্দ্রের জাদুতে ৪ রাশি হবে মালামাল, অর্থের বন্যা বইবে
মিথুন রাশিতে মঙ্গল ও চন্দ্রের বিশেষ মিলনের ফলে নির্মিত হতে চলেছে এই পরম ধনবর্ষী মহালক্ষ্মী রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, মঙ্গলের উদ্যম ও পরাক্রমের সঙ্গে চন্দ্রের মানসিক স্থায়িত্ব ও ধন আকর্ষণের ক্ষমতার মেলবন্ধন জাতকদের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে সাহসিকতা, পরাক্রম ও শক্তির প্রতীক সেনাপতি মঙ্গলদেব এবং মনের কারক ও ধনপ্রদায়ক গ্রহ চন্দ্রদেবের সহাবস্থান বা শুভ সংযোগকে অত্যন্ত অলৌকিক বলে গণ্য করা হয়। এই দুই শুভ গ্রহ যখন একই রাশিতে একসাথে বিচরণ করেন, তখন মহাকাশে পরম শক্তিশালী ও ধনবর্ষী ‘মহালক্ষ্মী রাজযোগ’ গঠিত হয়।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, মিথুন রাশিতে মঙ্গল ও চন্দ্রের বিশেষ মিলনের ফলে নির্মিত হতে চলেছে এই পরম ধনবর্ষী মহালক্ষ্মী রাজযোগ। জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, মঙ্গলের উদ্যম ও পরাক্রমের সঙ্গে চন্দ্রের মানসিক স্থায়িত্ব ও ধন আকর্ষণের ক্ষমতার মেলবন্ধন জাতকদের জীবনযাত্রার মান বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই শুভ রাজযোগের সুপ্রভাবে বিশেষ ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে থমকে থাকা কাজের গতি বৃদ্ধি পাওয়া, কেরিয়ারে শুভ পদোন্নতি, ব্যবসায় নতুন লাভজনক চুক্তি এবং আটকে থাকা বিপুল অর্থ উদ্ধারের শুভ পথ প্রশস্ত হবে। মঙ্গল ও চন্দ্রের এই মহা-সংযোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী দিন আসছে—জেনে নিন।
১. মিথুন রাশিতে মহালক্ষ্মী রাজযোগের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গল ও চন্দ্রের মিলনে গঠিত মহালক্ষ্মী রাজযোগকে স্থায়ী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুঘটক মনে করা হয়:
- আয়ের একাধিক পথ ও আকস্মিক ধনলাভ: মহালক্ষ্মী রাজযোগের প্রভাবে জাতকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং অর্থ উপার্জনের পথ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আটকে থাকা বকেয়া অর্থ দ্রুত হাতে আসে।
- বাণিজ্য, রিয়েল এস্টেট ও শেয়ার বাজারে সাফল্য: ব্যাঙ্কিং, শেয়ার বাজার, রিয়েল এস্টেট, মিডিয়া, টেক্সটাইল, জুয়েলারি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই শুভ যোগে নজিরবিহীন বাণিজ্যিক সাফল্য পান।
২. মহালক্ষ্মী রাজযোগে কপাল খুলবে যে ৪ রাশির
ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের দ্বিতীয় ভাব অর্থাৎ ধন ও বাণীর ঘরে এই রাজযোগের প্রভাব দেখা যাবে। এর ফলে আকস্মিক অর্থলাভের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। আপনার কথা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ব্যবসায় লাভজনক নতুন চুক্তি সই হতে পারে। সঞ্চয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব আসবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির প্রথম ভাব অর্থাৎ লগ্ন রাশিতেই মঙ্গল ও চন্দ্রের মিলন ঘটে মহালক্ষ্মী রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বে এক নতুন তেজ ফুটে উঠবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পদোন্নতি বা ইনসেনটিভ হাতে আসতে পারে। নতুন কোনো বড় প্রজেক্ট শুরু করার জন্য এটিই সেরা সময়।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির একাদশ ভাব অর্থাৎ লাভ ও আয়ের ঘরে এই শুভ যোগ গঠিত হতে চলেছে। এর ফলে আপনার উপার্জনের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হবে। শেয়ার বাজার বা শুভ বিনিয়োগ থেকে মোটা অঙ্কের রিটার্ন মিলতে পারে। সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে আপনার মান-সম্মান ও পদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
ঘ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির দশম ভাব অর্থাৎ কর্ম ও কেরিয়ারের ঘরে মহালক্ষ্মী রাজযোগ গঠিত হওয়ায় চাকরির সন্ধানে থাকা প্রার্থীরা নামী প্রতিষ্ঠানে ভালো অফার পেতে পারেন। অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায়িক কাজে দূরবর্তী শুভ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে দারুণ মুনাফা এনে দেবে।
৩. মা লক্ষ্মী, মঙ্গল ও চন্দ্রদেবের পূর্ণ কৃপা লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
মহালক্ষ্মী রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল পেতে এবং গ্রহদের আশীর্বাদ বজায় রাখতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:
- মা লক্ষ্মীর পুজো ও শ্রীসূক্ত পাঠ: প্রতি শুক্রবারে মা লক্ষ্মীর সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রীসূক্ত বা লক্ষ্মী চালিশা পাঠ করুন এবং সাদা মিষ্টি নিবেদন করুন।
- শিবলিঙ্গে জলাভিষেক: সোমবারে পরিষ্কার জলে সামান্য কাঁচা দুধ মিশিয়ে শিবলিঙ্গে অভিষেক করুন এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ করুন।
- হনুমানজির আরাধনা: মঙ্গলবারে হনুমান চালিশা পাঠ করুন এবং লাল মিষ্টি বা গুড় দান করুন। এতে সাহস ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাবে।
মিথুন রাশিতে মঙ্গল ও চন্দ্রের মিলনে তৈরি হওয়া 'মহালক্ষ্মী রাজযোগ' বৃষ, মিথুন, সিংহ ও কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, পরাক্রম ও কেরিয়ারে উচ্চ সাফল্যের এক অনবদ্য সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করলে এই সময় আপনার জীবনে স্থায়ী প্রগতি সুনিশ্চিত করবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More