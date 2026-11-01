Mahalakshmi Rajyog: শুরু হচ্ছে মহালক্ষ্মী রাজযোগ! বৃশ্চিক সহ বহু রাশির কপাল খুলবে
কর্কটে মঙ্গল ও চন্দ্রের সংমিশ্রণে একঝাঁক রাশির জাতক জাতিকা পেতে চলেছেন সুফল।
আজ, ১ নভেম্বর, ২০২৬ এ, মহালক্ষ্মী রাজযোগ গঠিত হয়েছে। চন্দ্র, কর্কট রাশিতে প্রবেশ করেছে, যেখানে মঙ্গল ইতিমধ্যে উপস্থিত রয়েছে। উভয় গ্রহের সংমিশ্রণে গঠিত এই শুভ যোগ ৩ নভেম্বর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। বিশেষত কন্যা, তুলা এবং বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য, আগামী দু'দিন উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। লাকির লিস্টে কারা!
কন্যা :
আয়ের নতুন পথ খোলার লক্ষণ মহালক্ষ্মী রাজা কন্যা রাশির লোকদের জন্য যোগব্যায়াম একাদশ ঘরে গঠিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে, এই বাড়িটিকে আয়, আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সামাজিক যোগাযোগের সাথে যুক্ত হিসাবে দেখা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আপনার জন্য ভাল লক্ষণ রয়েছে। আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং নতুন মাধ্যমের মাধ্যমে অর্থ আসার সম্ভাবনা থাকতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে থাকা কাজও এগিয়ে যেতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা কর্মক্ষেত্রে তাদের কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন। সিনিয়র অফিসাররা আপনার কাজের উপর নজর রাখবেন এবং প্রশংসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীরা পুরানো পরিচিতি থেকে লাভজনক সুযোগ পেতে পারেন। বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতেও ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যায়। সমাজে আপনার সম্মান বাড়তে পারে।
তুলা:
চাকরি এবং ব্যবসায় অগ্রগতি তুলা রাশির লোকদের জন্য, এই রাজযোগ কর্ম ভব অর্থাৎ দশম ঘরে তৈরি হয়। এই বাড়িটি চাকরি, ব্যবসা, পদ এবং প্রতিপত্তির প্রতিনিধিত্ব করে। এমন পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে আপনার অবস্থান শক্তিশালী হতে পারে। যারা দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির জন্য অপেক্ষা করছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং নতুন দায়িত্বও পাওয়া যাবে। চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন এমন লোকেরা আরও ভাল সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা কোনও নতুন পরিকল্পনায় কাজ শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাও বাড়বে। কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত পুরানো সমস্যাগুলি হ্রাস করার কারণে মানসিক চাপ হ্রাস পেতে পারে। এই সময়ে, আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কাজের প্রতি আন্তরিকতা বজায় রাখা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
বৃশ্চিক :
ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে বৃশ্চিক রাশির জন্য, মহালক্ষ্মী রাজযোগ নবম ঘরে তৈরি করা হয়। এই বাড়িটি ভাগ্য, ধর্ম, উচ্চশিক্ষা এবং দীর্ঘ যাত্রার সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আপনার জন্য অগ্রগতির নতুন পথ খুলতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। ভাগ্যের সমর্থনে আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা নতুন চাকরি বা আরও ভাল পদের প্রস্তাব পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা ভাল চুক্তি থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা করার পরিকল্পনা করা ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়েও ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার পক্ষে দরকারী প্রমাণিত হবে। আগামী দিনগুলিতে উপলব্ধ সুযোগগুলি সনাক্ত করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
(ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More