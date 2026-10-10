ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মহালয়া ২০২৬ র ভাগ্যফল কী বার্তা দিচ্ছে! বলছে ১০ অক্টোবরের রাশিফল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মহালয়া ২০২৬ র ভাগ্যফল কী বার্তা দিচ্ছে! বলছে ১০ অক্টোবরের রাশিফল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২০২৬ সালের মহালয়ার ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২০২৬ সালের মহালয়া কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন এই চার রাশির কেমন কাটবে আজকের দিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
ধনু
আজ আপনার দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে এই দায়িত্বগুলি আপনাকে উন্নতির সুযোগও দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজে মুগ্ধ হবেন। পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে, যেখানে আপনি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন। পুরনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ পুরনো স্মৃতিকে সতেজ করবে এবং আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর স্নেহ বা তাদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো বিশেষ চমক আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।
মকর
দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো আজ ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে এগোবে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমন আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্বের ব্যাপারেও ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তবে, আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে এবং অতীতের কোনো সিদ্ধান্তের স্মৃতি আপনাকে কিছু সময়ের জন্য কষ্ট দিতে পারে। কিন্তু, আপনার বোধশক্তি, ধৈর্য এবং বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণভাবে সামলাতে সাহায্য করবে।
কুম্ভ
আজ আপনি আগের চেয়ে হালকা, আরও উদ্যমী এবং উৎসাহী বোধ করতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া উন্নত হবে। আপনি বাইরে ঘুরতে বা ছোট কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাকে নতুন শক্তি জোগাবে। একটি পুরোনো আর্থিক সমস্যার সমাধান দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করবে। আপনি ব্যবসার জন্য বিদেশে ভ্রমণের সুযোগও পেতে পারেন। সন্তানদের সাথে ছোটখাটো তর্ক হতে পারে, কিন্তু আপনি যদি তাদের সাথে স্নেহপূর্ণভাবে কথা বলেন, তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না।
মীন
আজ আপনার মনে দ্রুত নতুন ধারণা ও পরিকল্পনা দানা বাঁধতে পারে। নতুন ও ভিন্ন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, কিন্তু নতুন মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি মিলবে, যদিও শুরুতে তা আপনার প্রত্যাশার চেয়ে কম মনে হতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনতে পারে। যদি দীর্ঘদিন ধরে কারও কাছে আপনার টাকা জমা থাকে, তবে তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More